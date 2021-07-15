PSV-Galatasaray maçı biletleri kaç para? PSV-Galatasaray maçı bilet fiyatları ve satış tarihi

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2.eleme turunda, 28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda’nın PSV Eindhoven takımıyla deplasmana çıkacak. Karşılaşma öncesi merakla beklenen rövanş maçının biletlerinin satışa çıkacağı tarih açıklandı.

PSV – Galatasaray maçı biletleri ne kadar?

Galatasaray kulübünün resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre,’nda gerçekleşecek maçın biletleri 18 Temmuz’da satışa sunulacak. Bilet fiyatları ise 175-750 lira bandında olacak.

Biletler passo.com.tr sitesinden satılacağı ve Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yer alan Passolig gişelerinin ise yalnızca 28 Temmuz’da açılacağı bildirildi. Öte yandan önceki sezon kombine sahibi olanlar maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GS Mobile’ı ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarların ise öncelikli bilet alma hakkı olacak.