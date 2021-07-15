PSV-Galatasaray maçı biletleri kaç para? PSV-Galatasaray maçı bilet fiyatları ve satış tarihi

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2.eleme turunda, 28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda’nın PSV Eindhoven takımıyla deplasmana çıkacak. Karşılaşma öncesi merakla beklenen rövanş maçının biletlerinin satışa çıkacağı tarih açıklandı.
PSV – Galatasaray maçı biletleri ne kadar?
Biletler passo.com.tr sitesinden satılacağı ve Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yer alan Passolig gişelerinin ise yalnızca 28 Temmuz’da açılacağı bildirildi. Öte yandan önceki sezon kombine sahibi olanlar maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GS Mobile’ı ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarların ise öncelikli bilet alma hakkı olacak.
Son Güncelleme: 15.07.2021 12:17