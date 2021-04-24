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PSG zorlu Metz deplasmanında 3 puan arıyor

Fransa Lig 1 mücadelesinde şampiyonluk mücadelesi veren PGS, deplasmanda Metz ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Bein Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:56
PSG zorlu Metz deplasmanında 3 puan arıyor
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Fransa Lig 1’in şampiyonluk mücadelesi veren takımlarının başında gelen PSG, bugün saat 18.00’da Fransa’nın köklü kulüplerinden biri olan Metz deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma Bein Sports 4 kanalından canlı olarak izleyicilere aktarılacak.

Muhtemel 11’ler

Metz: Oukidja, Boye, Dylan Bronn, Udol, Habib Maiga, Boubakar Lenny Lacroix, Pape Sarr, Victorien Angban, Boulaya, Leya Iseka, Vagner Gonçalves

PSG: Keylor Navas, Mitchel Bakker, Kimpembe, Colin Dagba, Kehrer Sarabia, Leandro Paredes, Ruiz-Atil, Moise Kean, Draxler, Kylian Mbappe

Eksik ve Sakatlar

Metz:  Pajot (Sakat), Manuel Cabit (Sakat), Niane (Sakat), Warren Tchimbembe (Sakat)

PSG: Keylor Navas (Sakat), Benat (Sakat), Alexandre Letellier (Sakat), Verratti (Sakat), Rafinha (Sakat), Marquinhos (Sakat), Diallo (Sakat)




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:56
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Anahtar Kelimeler:
PSGMetz
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