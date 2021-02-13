PSG-Nice maçı canlı yayınla ekranlarda

Fransa Ligi Ligue 1’de 25. Hafta mücadelesinde Paris Saint Germain ile Nice karşı karşıya geliyor. Saat 19:00’da başlayacak olan mücadele Bein Sports 3 kanalından canlı olarak izleyicilere aktarılacak. PSG-Nice maçı hangi kanalda sorusunun cevabı yanıt buldu.

Mücadele öncesinde PGS’de eksikler dikkat çekiyor. Başkent ekibi mücadeleye Di Maria, Neymar, Navas, Benat, Herrera, Veratti, Pembele ve Dagba’dan yoksun çıkacak. Nice takımında ise Dante, Lotomba, Danilo Barbosa, Attal ve Reine Adelaide gibi önemli isimler forma giyemeyecek.

Paris ekibi PSG, şampiyonluk mücadelesinde Türk futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz’ın formasını giydiği Lille takımını geriden takip ediyor. Paris ekibi bu mücadeleyi kazanıp şampiyonluk mücadelesini sürdürmek istiyor.