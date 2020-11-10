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PSG, Neymar ve Mbappe'yi takımda tutmak istiyor

PSG, 2022'nin yaz ayında sözleşmesi sona erecek Neymar ve Mbappe'yi takımda tutmak istiyor. Sportif direktör Leonardo, iki futbolcuyla da sözleşme görüşmelerinin başladığını açıkladı.

10 Kasım 2020 Salı 22:03
PSG, Neymar ve Mbappe'yi takımda tutmak istiyor
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PSG, Neymar ile Barcelona’nın yakından ilgilendiği Neymar ve Mbappe’yi PSG kadrosunda tutmayı hedefliyor. PSG sportif direktörü Leonardo, Neymar ile Kylian Mbappe’nin sözleşmelerini uzatabilmek için müzakereye başladı. 2022’nin yazına kadar PSG ile sözleşmesi devam eden iki futbolcu ile görüşmeler devam ederken, Benat ile Draxler’in sözleşmesi de bu yıl sona eriyor.


Bu yıl ciddi mali kayıplar yaşandığını dile getiren Leonardo, karmaşık bir durumda olduklarını fakat Mbappe ile Neymar ile doğrudan görüşme yapıldığını dile getirdi.

‘’Genç ama çok deneyimli oyuncularımız var.’’

Mbappe’nin Real Madrid ile anılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Leonardo, pek çok dedikodu olduğunu dile getirdi. PSG’nin karmaşık anlar yaşadığını dile getiren sportif direktör, ilerleyen beş yılın takımını kuracaklarını ifade ederek ‘’Neymar ve Mbappe, Ronaldo ve Messi’den sonra en iyiler olacaklar.’’ diye konuştu.



Son Güncelleme: 10.11.2020 22:03
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Anahtar Kelimeler:
PSGNeymarMbappe
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