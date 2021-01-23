PSG, Montpellier'i 4 golle geçti! Liderliğini sürdürdü!

Fransa Ligue 1’in güçlü takımlarından Paris Saint – Germain’in ligin 21. Haftasında Montpellier ile karşı karşıya geldi. Fransız devi PSG rakibini 4 golle geçmeyei başardı.

Paris Saint – Germain’in golleri 34 ve 63. Dakikalarda Mbappe, 60. Dakikada Neymar ve 61. Dakikada Icardi’den geldi.

Maçın 18. Dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında Montpellier kalecisi Omlin kırmızı kart görerek oyundan atılırken Montpellier maçın geri kalanında 10 kişi forma giydi.

4 – 0’lık galibiyet ile puanını 45’e çıkaran PSG liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Montpellier ise aldığı yenilgi ile 28 puanla 11. Sırada yer aldı.