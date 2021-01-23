PSG, Montpellier'i 4 golle geçti! Liderliğini sürdürdü!

Fransa Ligue 1’in güçlü takımlarından Paris Saint – Germain’in ligin 21. Haftasında Montpellier ile karşı karşıya geldi. Fransız devi PSG rakibini 4 golle geçmeyei başardı.
Maçın 18. Dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrasında Montpellier kalecisi Omlin kırmızı kart görerek oyundan atılırken Montpellier maçın geri kalanında 10 kişi forma giydi.
4 – 0’lık galibiyet ile puanını 45’e çıkaran PSG liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Montpellier ise aldığı yenilgi ile 28 puanla 11. Sırada yer aldı.
Son Güncelleme: 23.01.2021 02:12