İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint- Germain- Manchester City karşı karşıya gelecekler. Maç 28 Nisan Çarşamba günü Türkiye saati ile 22:00 yayınlanacaktır. Maçları yayınlanacak bazı kanalları sizler için araştırdık.

26 Nisan 2021 Pazartesi 17:30
PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Takip Et:

Paris Saint- Germain – Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta?

UEFA şampiyonlar liginde Paris Saint Germain- Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç 28 Nisan Çarşamba günü oynanacaktır. Türkiye saati ile saat 22:00 de oynanacaktır. Bein Sports 1 kanalında şifreli, Bein Sports haber kanalında ise maç şifresiz yayınlanacaktır. 

Maçın hakemliğini Alman Felix Brych yönetecek. Hakemin yardımcıları ise Stefan Lupp ve Mark Borsch yapacaktır. Dördüncü hakem Daniel Siebert, Var hakemi Marco Fritz, AVAR hakemi Bastian Dankert yapacaktır. 

Maç diğer kanallarda şu şekilde yayınlanacaktır:

Albania: Tring, Vizion Plus

Austria: DAZN, Sky Austria

Azerbaycan: Saran, AzTv, CBC Sport

Bulgaria: A1, bTV Media Group

Belgium: Proximus, RTL, Q2

Cyprus: CYTA

Denmark: Viasat Denmark

France: RMC Sport, Mediapro

Germany: Sky Deutschland, DAZN

Hungary: MTVA

Kosova: Kujtesa

Malta: Melita, PBS

San Marino: Sky Italia

Brezil: Esporte Interativo, Facebook

Turkmenistan: Saran, Turkmenistan Sport

Özbekistan: Saran, Uzreport

Vietnam: VSTV 




Son Güncelleme: 26.04.2021 17:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MaçFutbolPSGManchester City
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkili, üçlü ve dörtlü averaj nasıl hesaplanır? Şampiyonlukta ikili averaj nasıl hesaplanıyor?
İkili, üçlü ve dörtlü averaj nasıl hesaplanır? Şampiyonlukta ikili averaj nasıl hesaplanıyor?
Real Madrid- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Real Madrid- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Vincent Aboubakar ne zaman dönecek? Aboubakar hangi maçta oynamaya başlayacak?
Vincent Aboubakar ne zaman dönecek? Aboubakar hangi maçta oynamaya başlayacak?
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve maç tarihleri
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve maç tarihleri
Süper Lig 2021 Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçları ve BJK, FB ve GS puan durumu
Süper Lig 2021 Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçları ve BJK, FB ve GS puan durumu
İkili averaj nedir? 2'li averaj nasıl hesaplanır? Süper Lig'de hangi averaj var? İkili averaj mı, genel averaj mı?
İkili averaj nedir? 2'li averaj nasıl hesaplanır? Süper Lig'de hangi averaj var? İkili averaj mı, genel averaj mı?

Popüler Haberler

PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Şok Market 28 Nisan - 4 Mayısıs 2021 indirimli aktüel fırsat ürünleri kataloğu
2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi ramazanın kaçıncı günü, kaç gün kaldı?
İkili, üçlü ve dörtlü averaj nasıl hesaplanır? Şampiyonlukta ikili averaj nasıl hesaplanıyor?
Zekat ne zaman verilir?
AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 Açık lise kayıt yenileme ve online ödeme ekranı
9, 10 ve 11'inci sınıf sınavlaro iptal olacak mı? 3 Mayısıs sınavlar yapılacak mı, ertelenecek mi?
Ehliyet Puan sorgulaması nasıl yapılır? 2021 Ehliyet sınav sonucu puanı sorgulama
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 26 Nisan Pazartesi Gram altın, çeyrek altın fiyatları güncel durum
Spor kıyafeti alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
Canlı izle Beşiktaş Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle
Teşkilat dizisi Ceren kimdir? Ezgi Eyüboğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
İşsizlik maaşı yattı mı? Nisan 2021 İşsizlik maaşı hesaplara ne zaman yatar?
Teşkilat Rainer kimdir? Burak Sarımola yaşı, boyu, sevgilisi
AÖL 3. Dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri belli oldu mu? Açık lise sınavları ve kayıt işlemleri tarihleri
Flash TV yayın hayatına ne zaman başlayacak? Flash TV geri dönüşünü açıkladı
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
3 Mayısıs Pazartesi sınavları ertelendi mi, iptal mi?
TRT 1 Mendirman Celaleddin oyuncu kadrosu
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Huawei Y5 incelemesi ve kullanıcıların yorumları!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.