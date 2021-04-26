PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint- Germain – Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta?
UEFA şampiyonlar liginde Paris Saint Germain- Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç 28 Nisan Çarşamba günü oynanacaktır. Türkiye saati ile saat 22:00 de oynanacaktır. Bein Sports 1 kanalında şifreli, Bein Sports haber kanalında ise maç şifresiz yayınlanacaktır.
Maçın hakemliğini Alman Felix Brych yönetecek. Hakemin yardımcıları ise Stefan Lupp ve Mark Borsch yapacaktır. Dördüncü hakem Daniel Siebert, Var hakemi Marco Fritz, AVAR hakemi Bastian Dankert yapacaktır.
Maç diğer kanallarda şu şekilde yayınlanacaktır:
Albania: Tring, Vizion Plus
Austria: DAZN, Sky Austria
Azerbaycan: Saran, AzTv, CBC Sport
Bulgaria: A1, bTV Media Group
Belgium: Proximus, RTL, Q2
Cyprus: CYTA
France: RMC Sport, Mediapro
Germany: Sky Deutschland, DAZN
Hungary: MTVA
Kosova: Kujtesa
Malta: Melita, PBS
San Marino: Sky Italia
Brezil: Esporte Interativo, Facebook
Turkmenistan: Saran, Turkmenistan Sport
Özbekistan: Saran, Uzreport
Vietnam: VSTV