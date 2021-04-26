PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint- Germain – Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta?

UEFA şampiyonlar liginde Paris Saint Germain- Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç 28 Nisan Çarşamba günü oynanacaktır. Türkiye saati ile saat 22:00 de oynanacaktır. Bein Sports 1 kanalında şifreli, Bein Sports haber kanalında ise maç şifresiz yayınlanacaktır.

Maçın hakemliğini Alman Felix Brych yönetecek. Hakemin yardımcıları ise Stefan Lupp ve Mark Borsch yapacaktır. Dördüncü hakem Daniel Siebert, Var hakemi Marco Fritz, AVAR hakemi Bastian Dankert yapacaktır.

Maç diğer kanallarda şu şekilde yayınlanacaktır:

Albania: Tring, Vizion Plus

Austria: DAZN, Sky Austria

Azerbaycan: Saran, AzTv, CBC Sport

Bulgaria: A1, bTV Media Group

Belgium: Proximus, RTL, Q2

Cyprus: CYTA

Denmark: Viasat Denmark

France: RMC Sport, Mediapro

Germany: Sky Deutschland, DAZN

Hungary: MTVA

Kosova: Kujtesa

Malta: Melita, PBS

San Marino: Sky Italia

Brezil: Esporte Interativo, Facebook

Turkmenistan: Saran, Turkmenistan Sport

Özbekistan: Saran, Uzreport

Vietnam: VSTV

