PSG Lens maçı Kylian Mbappe neden yok, sakat mı?

Fransa Ligue 1’de şampiyonluk yolunda büyük darbeler alan Paris Saint Germain’de takımın 259 milyon Euro bonservis ile en değerli oyuncusu olan Kylian Mbappe’nin Lens maçında forma giyeceği açıklamaları sonrasında futbol severler Mbappe’nin sakatlığını araştırmaya başladı.

Dünyanın en büyük 5 liginde ki oyuncular arasında en değerli oyuncu olan ve 259 milyon Euro bonservis değeri ile Avrupalı devlerin hayalini kurduğu oyuncu Mbappe sakatlık ile boğuşuyor.

Kylian Mbappe Lens maçında neden yok?

takımı tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte Mbappe’nin sakatlığı nedeniyle Lens maçında forma giyemeyeceği açıklandı. PSG oyuncunun sakatlığının hafta içi Şampiyonlar Ligi maçında Manchester City ile oynana maçta baldır bölgesine aldığı darbe ile sakatlandığı açıklanan Mbappe’nin Lens maçında dinlendirileceği açıklandı.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille ekibi ile şampiyonluk yarışına giren PSG aldığı darbeler sonrasında rakibinin 2 puan gerisine düştü.

Harika bir sezon geçiren Mbappe bu sezon çıktığı ligde 25, Şampiyonlar Ligi’nde 8, Fransa Kupasında 4 gollük başarı ile takımına destek olurken oyuncunun 4 Mayısıs 2021 tarihinde oynanacak Manchester City rövanş maçında forma giyip giyemeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.