PSG, Cristiano Ronaldo transferini duyurmaya hazırlanıyor

Juventus’ta forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’nun PSG ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Yıldız futbolcunun menajerinin Paris’te olduğu ve prensipteki anlaşmayı sözleşmeye dökecekleri belirtiliyor. 35 yaşındaki futbolcu Juventus’ta forma giydiği 46 müsabakada 37 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’un Lyon’a elenmesiyle birlikte güçlenen iddiaların gerçeğe dönüşmesine ramak kaldığı belirtiliyor.

Ronaldo’nun Juventus’un Şampiyonlar Ligi vedasından sonra kısa tatillerin herkesin gelecekle ilgili en iyi ve en doğru kararı vermeye yardımcı olacağını söylediği belirtildi.