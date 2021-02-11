PSG-Başakşehir maçının Rumen hakemleri mahkemelik oldu

Şampiyonlar Ligi son hafta mücadelesinde Türkiye temsilcisi Medipolile Fransa temsilcisi Paris Saint Germain takımları karşı karşıya gelmişti. 0-0 devam eden mücadelenin 17. dakikasında maçın hakemlerinden Coltescu'nun, Başakşehir kulübü yardımcı antrenörlerinden eski Fenerbahçe futbolcusu Pierre Webo için ırkçı söylemlerde bulunmuştu. Bundan dolayı Başakşehir kulübü vemaçtan çekilmiş ve maç tatil edilmişti.tarafından alınan karar doğrultusunda PSG-Medipol Başakşehir maçının Rumen hakemleri Sebastian Constantin Coltescu ve Octavian Sovre, mahkeme karşısına çıkacak. Genel Ceza Prensipleri 11. madde çerçevesinde yargılanacak olan hakemlerin görevlerinden men edilmesi de gündeme geldi. Muhtemelen hakemler büyük bir ceza alacak ve hakemlik kariyerleri sona erecek. Bu konuda Başakşehir kulübünün arkasındayız.