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PSG-Başakşehir maçının Rumen hakemleri mahkemelik oldu

PSG-Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi mücadelesi ırkçı söylemler nedeniyle tatil edilmişti. PSG-Medipol Başakşehir maçında görev yapan hakemler mahkeme karşısına çıkacak.

11 Şubat 2021 Perşembe 20:29
PSG-Başakşehir maçının Rumen hakemleri mahkemelik oldu
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Şampiyonlar Ligi son hafta mücadelesinde Türkiye temsilcisi Medipol Başakşehir ile Fransa temsilcisi Paris Saint Germain takımları karşı karşıya gelmişti. 0-0 devam eden mücadelenin 17. dakikasında maçın hakemlerinden Coltescu'nun, Başakşehir kulübü yardımcı antrenörlerinden eski Fenerbahçe futbolcusu Pierre Webo için ırkçı söylemlerde bulunmuştu. Bundan dolayı Başakşehir kulübü ve PSG maçtan çekilmiş ve maç tatil edilmişti. UEFA tarafından alınan karar doğrultusunda PSG-Medipol Başakşehir maçının Rumen hakemleri Sebastian Constantin Coltescu ve Octavian Sovre, mahkeme karşısına çıkacak. Genel Ceza Prensipleri 11. madde çerçevesinde yargılanacak olan hakemlerin görevlerinden men edilmesi de gündeme geldi. Muhtemelen hakemler büyük bir ceza alacak ve hakemlik kariyerleri sona erecek. Bu konuda Başakşehir kulübünün arkasındayız.



Son Güncelleme: 11.02.2021 20:29
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Anahtar Kelimeler:
UEFAPSGBaşakşehir
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