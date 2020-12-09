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PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapıldı! Maç Durdu

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Paris Saint-Germain ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Okan Buruk'un Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle maç durdu. iki takımda soyunma odasına gönderildi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:14
PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapıldı! Maç Durdu
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Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Paris Saint-Germain ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında  Başakşehir'in  Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya 4. hakem tarafından ırkçı ifade kullanılması sebebiyle maç durdu.

Maçın 14. dakikasında Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü. Bu karttan sonra maçta gergin dakikalar başladı ve maçı yöneten dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunduğu belirtildi.

Maçı yöneten orta hakem Ovidiu Hategan iki takımda soyunma odasına gönderdi. Bu olay sonrasında sosyal medyada ırkçılığa karşı binlerce tepki mesajı paylaşıldı.

TFF'DAN ANINDA TEPKİ GELDİ

Diğer yandan TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı bu olayın kesinlikle kabul edilemez bir gelişme olduğunu, bunun asla bir mazereti olamayacağını söyledi ve maçın birazdan kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.



Son Güncelleme: 09.12.2020 00:14
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Anahtar Kelimeler:
WeboMedipol BaşakşehirParis Saint-Germain
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