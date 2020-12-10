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PSG - Başakşehir maçı sonrasında No To Racism araştırmaları arttı!

PSG - Başakşehir maçında yaşanan olaylar sonrasında pek çok kişi ırkçılık söylemlerini araştırmaya başladı. Yaşananlar sonrasında pek çok kişi, No to Racism ne demek? sorusunu araştırıyor.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:02
PSG - Başakşehir maçı sonrasında No To Racism araştırmaları arttı!
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Paris Sanit-Germain ile Başakşehir arasında oynanan maçta ırkçılık olayları sonrasında pek çok kişi No racism’in ne demek olduğunu merak etmeye başladı. No Racism ve no to racism söylemleri pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

UEFA ve FIFA ırkçılığa karşı sert önlemler alsa da halen yaşanmaya devam eden ırkçılık sonrasında pek çok kişi No to racism’in ne demek olduğunu araştırmaya başladı.

No to Racism söylemi din, dil, ırk ve renk ayrımı yapılmaksızın tüm insanların eşit olduğunu vurgulamak için kullanılan bir tabirdir. Irkçılığa Hayır anlamına gelen No To Racism sık sık UEFA tarafından gündeme getirilerek öne çıkarılmaktadır.

2008 yılında UEFA tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi olan No To Racism’in en önemli amacı kulüplerde bulunan oyuncuların ve sporcuların din, dil, ırk ve renk ayrımı yapılmaksızın aynı görülmesi ve sadece yetenekleri ile konuşulmalarıdır.

2008 yılında başlatılan kampanyanın en önemli isimleri İtalyan hakem Pierluigi Collina ve dönemin Milan’da forma giyen Hollandalı oyuncusu Seedorf’tu. No To Racism projesi sayesinde bir sosyal sorumluluk alan UEFA devam eden yıllarda ırkçılığa karışan futbolcu ve yetkililer için ağır cezalar getirse de halen aralıklı olarak ırkçılık yaşanmaktadır.  



Son Güncelleme: 10.12.2020 00:02
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Anahtar Kelimeler:
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