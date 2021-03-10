PSG Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Fransa’da milyarder başkanı ile seviye atlayan Paris- Saint Germain (PSG) ile İspanya futbolunun köklü kulübü Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde herkesin merakla beklediği sorunun cevabı ise dün akşam saatlerinde netlik kazandı. PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar maça sakatlığı sebebi ile forma giyemeyeceği öğrenildi.

İlk maçta kendi sahasında 4-1 yenilerek bozguna uğrayan Barcelona bugün oynanacak maç ile mucizenin peşinde. İşte milyonlarca sporseverin beklediği maçın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.





beIN SPORTS HD 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak maçta İngiliz hakem Anthony Taylor yer alacak. Fransa’nın başkenti Paris Pars des Prince Stadyumunda oynanacak olan maç Türkiye saati ile saat 23.00’da başlayacak.

Paris Saint Germain (PSG) Barcelona maçı muhtemel ilk 11’ler!