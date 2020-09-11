Prosinecki Denizlispor'un başında ilk resmi maçına çıkıyor

Yukatel Denizlispor’un yeni teknik direktörü Robert Prosinecki yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkıyor. Denizlispor geçtiğimiz sezon 4 teknik direktör değiştirmişti. Ege ekibi yeni sezona daha iyi hazırlanmak için Robert Prosinecki ile anlaşma sağladı.

Robert Prosinecki Süper Lig’in ilk haftasında Göztepe deplasmanına gidecek. Bu karşılaşma Hırvat teknik adamın ilk resmi maçı olacak.

Yukatel Denizlispor bu sezon Marvin Bakalorz, Bosna Hersekli Muris Mesanovic, Şilili Angelo Sagal, Rumen Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir’i kadrosuna katmıştı.

Yukatel Denizlispor Robert Prosinecki yönetiminde yeni sezona 12 Eylül Cumartesi günü saat 20:00’da Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak.