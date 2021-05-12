Premier Lig'in şampiyonu bitime 3 hafta kala Manchester City oldu!

İngiltere Premier Lig’de ligin son maçı oynandıktan sonra Manchester City şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 35 hafta mücadele eden takımlardan en fazla puan toplayan Manchester City şampiyon olurken mili oyuncu Çağlar Söyüncü’nün takımı Leicester City ligi 3. Sırada tamamladı. Sezonun bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manchester City’de mutluluk devam ediyor.

Leicester City’nin Old Trafford’da Manchester United ile kozlarını paylaştığı maçta 10. Dakikada Luke Thomas ve 66. Dakikada Çağlar Söyüncü’nün gollerine karşılık Kırmızı Şeytanlar 15. Dakikada Mason Greenwood’un golu geldi.

Maçı Leicester City 2 – 1 kazanırken Milli oyuncu Çağlar Söyüncü 90 dakika görev alırken Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

Maç sonrasında Manchester United 70 puanda kalarak ligi 2. Sırada tamamlarken Manchester City 80 puanla şampiyon oldu. Milli futbolcularımızın formasını giydiği Leicester City 66 puanla 3. Sırada yer aldı.

Manchester City son 4 sezonda 3. Şampiyonluğunu alırken tarihinde 7. Şampiyonluğunu kutladı.