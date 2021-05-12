İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Premier Lig'in şampiyonu bitime 3 hafta kala Manchester City oldu!

Dünyanın en büyük 5 liginden birisi olan Premier Lig'de Manchester City şampiyonluğunu ilan etti. Ligin bitimine 3 hafta kala Manchester United'in Leicester City'e kaybettiği maç sonucunda şampiyon olan Manchester City büyük mutluluk yaşadı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 03:19
Premier Lig'in şampiyonu bitime 3 hafta kala Manchester City oldu!
Takip Et:

İngiltere Premier Lig’de ligin son maçı oynandıktan sonra Manchester City şampiyonluğunu ilan etti. Ligde 35 hafta mücadele eden takımlardan en fazla puan toplayan Manchester City şampiyon olurken mili oyuncu Çağlar Söyüncü’nün takımı Leicester City ligi 3. Sırada tamamladı. Sezonun bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Manchester City’de mutluluk devam ediyor.

Leicester City’nin Old Trafford’da Manchester United ile kozlarını paylaştığı maçta 10. Dakikada Luke Thomas ve 66. Dakikada Çağlar Söyüncü’nün gollerine karşılık Kırmızı Şeytanlar 15. Dakikada Mason Greenwood’un golu geldi.

Maçı Leicester City 2 – 1 kazanırken Milli oyuncu Çağlar Söyüncü 90 dakika görev alırken Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

Maç sonrasında Manchester United 70 puanda kalarak ligi 2. Sırada tamamlarken Manchester City 80 puanla şampiyon oldu. Milli futbolcularımızın formasını giydiği Leicester City 66 puanla 3. Sırada yer aldı.

Manchester City son 4 sezonda 3. Şampiyonluğunu alırken tarihinde 7. Şampiyonluğunu kutladı.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 03:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IngilterePremier LigŞampiyonManchester City
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Beşiktaş Karabük maçında hangi oyuncular yok, kimler sakat yada cezalı?
Beşiktaş Karabük maçında hangi oyuncular yok, kimler sakat yada cezalı?
Süper Lig'de 41. hafta maçları; Hangi takım kimle oynuyor?
Süper Lig'de 41. hafta maçları; Hangi takım kimle oynuyor?
1.Lig play-off maçları ne zaman? Play-off'a hangi takımlar kaldı?
1.Lig play-off maçları ne zaman? Play-off'a hangi takımlar kaldı?
Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Süper Lig'e çıkacak takımlar belli oldu mu?
Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Süper Lig'e çıkacak takımlar belli oldu mu?

Popüler Haberler

Zehirli Çiçekler dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Sefirin Kızı 52. bölüm izle Star TV kesintisiz full tek parça canlı yayın
Baraj 39. bölüm izle tek parça! Baraj son bölüm izle!
Masumlar Apartmanı 33. son bölüm full tek parça izle TRT 1 11 Mayıs 2021 Salı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm tek parça izle - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm ATV canlı izle
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim yeri ve mekanları
Hekimoğlu 49. bölüm izle tek parça! Hekimoğlu son bölüm izle!
TV yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Sihirli Annem dizisi Ceren karakteri kimdir? Cemre Demircan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Part time çalışma kıdem tazminatı şartları nelerdir? 2021
Demet Özdemir'e Övgüler Gelmeye Devam Ediyor
Enpara çöktü mü, mobil uygulama neden açılmıyor, neden giriş yapamıyorum? Enpara mobil uygulaması neden açılmıyor?
Çukur Seren karakterini kim canlandırıyor? İrem Sak biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Acemi Anneler dizisi Kemal’ı kim canlandırıyor? Berk Bakioğlu'nun biyografisi
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Atv canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Altın ne kadar oldu? 12 Mayıs 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 12 Mayıs 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Selena Zülfikar kimdir? Ümit Erdim biyografisi
Bugün kimin maçı var? 11 Mayıs 2021 Salı TV'de spor ekranı
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu güncellendi
Kanal 7 canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.