Premier Lig’in eski üyesi Leeds United, Liverpool karşısında kazanamadı

Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de şampiyonluk elde eden Liverpool 2020-2021 sezonunun ilk maçında Leeds United’ı kendi evinde ağırladı. En son 16 sene önce Premier Lig’de top koşturan Leeds United’in hocası Marcelo Bielsa, Jurgen Klopp karşısında galibiyet kazanmayı başaramadı. Anfield’da oynanan karşılaşmada toplamda 7 gol izlendi.
İkinci yarı ilk yarıya göre daha yavaş bir tempoda oynandı. 66. Dakikaya kadar bir gol sesi çıkmadı ancak bu dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Maçın bitimine saniyeler kala Mohamed Salah penaltı atışını skora çevirerek takımına 3 puanı kazandırmayı başardı.
Son Güncelleme: 12.09.2020 23:09