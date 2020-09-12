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Premier Lig’in eski üyesi Leeds United, Liverpool karşısında kazanamadı

Premier Lig’e 16 sene sonra geri dönüş yapan Leeds United, Jurgen Klopp’un yönetimindeki Liverpool karşısında 4-3’lük skor ile yenilgiye uğradı. Ligin son şampiyonu 88. dakikada bulduğu gol ile maçı kazandı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 23:09
Premier Lig’in eski üyesi Leeds United, Liverpool karşısında kazanamadı
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Geçtiğimiz sezon Premier Lig’de şampiyonluk elde eden Liverpool 2020-2021 sezonunun ilk maçında Leeds United’ı kendi evinde ağırladı. En son 16 sene önce Premier Lig’de top koşturan Leeds United’in hocası Marcelo Bielsa, Jurgen Klopp karşısında galibiyet kazanmayı başaramadı. Anfield’da oynanan karşılaşmada toplamda 7 gol izlendi.


Maçın henüz başında Mohamed Salah’ın kaydettiği penaltı golü ile 1-0 öne geçen Liverpool’un üstünlüğü uzun sürmedi. Jack Harrison’un 12. Dakikada attığı gol ile beraberliği yakalayan konuk ekip yanıt vermekte gecikmedi. Virgil Van Dijk 20. Dakikada attığı kafa golü ile yeniden üstünlüğü takıma kazandırdı. Ancak konuk ekip 10 dakika sonra yeniden skor elde ederek beraberliği yakaladı. 33. Dakikada Mohamed Salah attığı gol ile 3-2’lik üstünlüğü elde etti.

İkinci yarı ilk yarıya göre daha yavaş bir tempoda oynandı. 66. Dakikaya kadar bir gol sesi çıkmadı ancak bu dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Maçın bitimine saniyeler kala Mohamed Salah penaltı atışını skora çevirerek takımına 3 puanı kazandırmayı başardı.



Son Güncelleme: 12.09.2020 23:09
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Premier LigFutbol
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