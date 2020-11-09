Premier Lig'in en önemli maçında devler berabere kaldı!

Premier Lig’deki şampiyonluk yarışı tüm heyecanı ile devam ediyor. Son olarak Manchester City’nin Liverpool’u konuk ettiği karşılamayla birlikte puan tablosunda değişim yaşandı.

Jurgen Klopp’un oyuncuları Manchester City karşısında oldukça tempolu bir başlangıç yaptı. Ceza sahası içinde Mane’ye yapılan faul sonrasında penaltı kazanan Liverpool henüz 13. Dakikada bulduğu penaltı golü ile 1-0 öne geçti.

Manchester City’nin ise Liverpool’un golüne yanıtı geç gelmedi. Kevin De Bruyne’nin harika pas sonrasında Gabriel Jesus klas bir dokunuş ile topu ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi.

Maçın 42. Dakikasında bu defa penaltıyı kazanan taraf City oldu. Topun başına geçen Kevin De Bruyne topu dışarı göndererek büyük bir fırsatı kaçırdı. Karşılaşmanın ikinci yarısında taraflar gol kaydedemediler ve maç 1-1’lik eşitlik ile sonuçlandı.