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Premier Lig'de VAR protokolünde değişikliğe gidiliyor!

Futbol dünyasında Video Yardımcı Hakem tartışmasın son bulmuyor. Premier Lig, son zamanlardaki hatalı kararlar sonrasında yeni sezonda VAR protokolünü değiştirmek için adım atacak.

11 Mart 2021 Perşembe 21:12
Premier Lig'de VAR protokolünde değişikliğe gidiliyor!
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Premier Lig yöneticileri, bu sezonda meydana gelen tartışmalar sonrasında Video Yardım Hakem uygulamasında değişiklik kararı verdi.

Yol haritası çıkarmak için önümüzdeki hafta 20 kulüp ile görüşecek olan yetkililer, 2021-2022 sezonu için önerilerin ne olduğunu dinleyecek.

Bu sezon meydana gelen tartışmalara son olarak Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola da yer almıştı.

İngiliz basınında yazılan haberlere göre; takımlar penaltı ve kırmızı kart gibi kararlar olduğu zaman hakemlere itiraz etme hakkını istiyor.

Premier Lig'de VAR teknolojisi 2019/2020 sezonundan bu yana kullanılmaktadır.



Son Güncelleme: 11.03.2021 21:12
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