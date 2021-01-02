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Premier Lig'de bir maç daha Koronavirüs nedeni ile ertelendi!

Dünyanın en iyi liglerinden bir tanesi olan Premier Lig'de çıkan pozitif vakalar nedeni ile maçlar ertelenmeye devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamalarda Burnley - Fulham maçının ertelendiği açıklandı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 17:04
Premier Lig'de bir maç daha Koronavirüs nedeni ile ertelendi!
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Dünyanın en fazla izleyicisine sahip olan İngiltere Premier Lig’inde bir maç daha koronavirüs nedeni ile ertelendi. Yapılan açıklamalarda yeni tip koronavirüsün mutasyona uğraması nedeni ile bulaşıcılığı artan virüs nedeni ile ligde maçlar ertelenmeye devam ediyor.

Premier Lig’de Bunley ile Fulham arasında oynanacak karşılaşmada Fulham takımında çıkan Covid-19 nedeni ile maçın ertelendiği açıklandı. Ligin 17. Haftasında karşılaşacak olan Bunley – Fulham maçı tedbirler nedeni ile ertelendi.

Maç öncesi yapılan testlerde pozitif olan oyuncu ve teknik ekip nedeni ile maçın ertelendiği açıklanırken ertelenen maçın ne zaman oynanacağı ile ilgili açıklama yapılmadı.

30 Aralık 2020 Çarşamba oynanacak maç ertelendi. Aynı hafta Tottenham – Fulham maçı da tedbirler kapsamında ertelenmişti.

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 17:04
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Anahtar Kelimeler:
IngiltereCovid-19FutbolPremier LigErteleme
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