Premier Lig'de 4. hafta heyecanı! Leicester City 0-3 West Ham United

İngiltere Premier Lig’de 4. hafta heyecanı başladı. İlk 3 haftayı 9 puanla geçen Leicester City, West Ham United’ı evinde ağırladı. Maça favori olarak çıkan Leicester, West Ham karşısında etkisiz kalarak maçı 3-0 mağlup olarak tamamladı.

Cengiz Ünder siftah yaptı

Ligde ilk yenilgisini alan Leicester City’nin yanı sıra 3 puanı 3 golle alan West Ham’da Michail Antonio, Pablo Fonals ve Jarred Bowen attıkları golle galibiyet getirdi.

Roma’dan kiralık olarak Leicester City’e gelen Cengiz Ünder, Premier Lig’deki ilk maçına West Ham karşısında çıktı. 55. dakikada oyuna giren milli futbolcu bu şekilde İngiltere’deki başlangıcını yapmış oldu.