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Premier Lig'de 4. hafta heyecanı! Leicester City 0-3 West Ham United

Premier Lig'in 4. haftasında Leicester City West Ham United'ı evinde ağırladı. Maçın 3-0 kazanan West Ham, Leicester City'e ligdeki ilk mağlubiyetini tattırdı.

04 Ekim 2020 Pazar 18:10
Premier Lig'de 4. hafta heyecanı! Leicester City 0-3 West Ham United
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İngiltere Premier Lig’de 4. hafta heyecanı başladı. İlk 3 haftayı 9 puanla geçen Leicester City, West Ham United’ı evinde ağırladı. Maça favori olarak çıkan Leicester, West Ham karşısında etkisiz kalarak maçı 3-0 mağlup olarak tamamladı.


Ligde ilk yenilgisini alan Leicester City’nin yanı sıra 3 puanı 3 golle alan West Ham’da Michail Antonio, Pablo Fonals ve Jarred Bowen attıkları golle galibiyet getirdi.

Cengiz Ünder siftah yaptı

Roma’dan kiralık olarak Leicester City’e gelen Cengiz Ünder, Premier Lig’deki ilk maçına West Ham karşısında çıktı. 55. dakikada oyuna giren milli futbolcu bu şekilde İngiltere’deki başlangıcını yapmış oldu.



Son Güncelleme: 04.10.2020 18:10
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Anahtar Kelimeler:
Leicester CityWest Ham UnitedPremier Lig
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