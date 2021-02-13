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Premier Lig Leicester City-Liverpool mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’in 24. haftasında ligin önemli iki takımı karşı karşıya gelecek. 3. sırada bulunan Leicester ile 4. sırada bulunan Liverpool, 24. haftanın açılış maçında karşılaşacak. Peki bu önemli mücadele saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

13 Şubat 2021 Cumartesi 14:23
Premier Lig Leicester City-Liverpool mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?
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Premier Lig’de 24. hafta, bugün oynanan mücadelelerle başlayacak. Günün ilk maçında son şampiyon Liverpool, ligin güçlü ekiplerinden Leicester City’e konuk olacak. 4. sırada bulunan Liverpool, Leicester deplasmanında kazanarak 3.lüğü almak istiyor. Leicester ise Liverpool’u yenerek, hem Liverpool’la ulan puan farkını arttırmak hem de 2. sıraya oturmak istiyor. Ligin tepesindeki bu mücadeleyi futbolseverler merakla bekliyor. Peki bu karşılaşma saat kaçta başlayacak?

Leicester-Liverpool maçı saat kaçta?

Leicester ile Liverpool’un karşı karşıya geleceği maç, Türkiye saatiyle 15:30’da başlayacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Bu önemli mücadele S Sport ekranlarından izleyici ile buluşacak.

Çağlar, Cengiz, Ozan...

Milli yıldızlarımız karşılaşacağı bu mücadelede, Ozan Kabak’ın ilk kez Liverpool forması giymesi bekleniyor. Leicester City’de ise Çağlar’ın ilk 11’de Cengiz’in ise yedek kulübesinde maça başlaması bekleniyor.



Son Güncelleme: 13.02.2021 14:23
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Anahtar Kelimeler:
Premier LigLeicesterLiverpoolOzan Kabakçağlar SöyüncüCengiz ünder
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