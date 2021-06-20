İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Potanın Perilerinin Avrupa Şampiyonası macerası sona erdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçlarında Belçika’yla karşılaştı. Maçtan 63-61 skorla mağlup ayrılan milliler Avrupa Şampiyonası’yla vedalaşmış oldu.

20 Haziran 2021 Pazar 19:49
Potanın Perilerinin Avrupa Şampiyonası macerası sona erdi
Takip Et:

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu’nda millilerimiz 3. ve son maçlarından Belçika’yla karşı karşıya geldi. Millilerimiz Belçika’ya 63-61 skorla yenilip şampiyonayla vedalaştı.

Millilerimiz, Fransa Strazburg’da oynanan ilk 2 grup maçını da yenilerek sonlandırmıştı.

C Grubu’nda ki birinci karşılaşmasında Slovenya’lı takım karşısında 72-74 skorla mağlup olan millilerimiz, Bosna Hersek’e ise 64-54 mağlup olmuştu.

Salon:

Rhenus

Maçın hakemleri:

Jasmina Juras (Sırbistan), Radomir Vojinovic (Karadağ), Marek Kukelcik (Slovakya)

Türkiye’nin oyuncuları:

Olcay Çakır 10, Pelin Bilgiç 13, Bahar Çağlar Ökten, Melis Gülcan 15, Quanitra Hollingsworth 16, İnci Güçlü, Şerife Alperi Onar, Esra Ural Topuz, Sevgi Uzun, Meltem Yıldızhan, Göksen Fitik 2, Tuğçe Canıtez 5

Belçika’nın oyuncuları:

Allemand 4, Delaere 13, Meesseman 15, Mestdagh 7, Linskens 11, Massey 4, Mestdagh 9, Vanloo

1. Periyot

: 15-16

Devre:

31-41

3. Periyot:

45-51


Son Güncelleme: 20.06.2021 19:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Potanın Sultanları Avrupa şampiyonasıTürkiye Basketbol Avrupa şampiyonasından Elendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı

Popüler Haberler

Bu sene aşure günü ne zaman? 2021 Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü anlamı ve önemi
2021 Bulgaristan asgari ücret ne kadar?
Rusya yaşam şartları nasıl? 2021 Rusya asgari ücretleri
Yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlara verilen maaş desteği şartları 2021
ÖSYM üniversite kayıt tarihleri belli mi? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Hakan Hatipoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç?
Emeklilikte kanser hastaları için özel durumlar
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demektir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabiri ve anlamı
2021 kapıcı maaşları ne kadar? Kapıcı brüt maaş hesaplama
Bedelli askerlik kredi başvuru şartları nelerdir? 2021 Bedelli askerlik kredisi herkese çıkar mı?
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve çekim yeri
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 21 Haziran 2021 Pazartesi
Lütfen Cevap Veriniz filmi oyuncuları kimlerdir?
ATV 18 Haziran 2021 Cuma yayın akışı ve TV rehberi
Savaşçı dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? Savaşçı final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Moldova asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
ÇYDD burs başvuruları nasıl yapılır? 2021 ÇYDD burs başvurusu ne zaman
21 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Prim borçlarından dolayı silinen SGK günleri sonradan ödenebilir mi?
Rüyada adet kanaması görmek ne anlama gelir? Rüyada adet kanaması görmenin anlamı
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 PTT emekli kredi kampanyaları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.