Potanın Perilerinin Avrupa Şampiyonası macerası sona erdi

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu’nda millilerimiz 3. ve son maçlarından Belçika’yla karşı karşıya geldi. Millilerimiz Belçika’ya 63-61 skorla yenilip şampiyonayla vedalaştı.

Millilerimiz, Fransa Strazburg’da oynanan ilk 2 grup maçını da yenilerek sonlandırmıştı.

C Grubu’nda ki birinci karşılaşmasında Slovenya’lı takım karşısında 72-74 skorla mağlup olan millilerimiz, Bosna Hersek’e ise 64-54 mağlup olmuştu.

Salon:

Rhenus

Maçın hakemleri:

Türkiye’nin oyuncuları:

Jasmina Juras (Sırbistan), Radomir Vojinovic (Karadağ), Marek Kukelcik (Slovakya)

Olcay Çakır 10, Pelin Bilgiç 13, Bahar Çağlar Ökten, Melis Gülcan 15, Quanitra Hollingsworth 16, İnci Güçlü, Şerife Alperi Onar, Esra Ural Topuz, Sevgi Uzun, Meltem Yıldızhan, Göksen Fitik 2, Tuğçe Canıtez 5

Belçika’nın oyuncuları:

Allemand 4, Delaere 13, Meesseman 15, Mestdagh 7, Linskens 11, Massey 4, Mestdagh 9, Vanloo

1. Periyot

: 15-16

Devre:

31-41

3. Periyot:

45-51