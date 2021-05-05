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Potanın Perileri FİBA Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası takvimi ve aday kadrosu açıkladı!

İspanya ve Fransa'nın ortak düzenleyeceği FİBA Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonasına katılacak Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımı aday kadrosu açıklandı. Aday kadro ile birlikte hazırlık maçları ve C Grubu maç takvimi de açıklananlar arasında yerini aldı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 05:53
Potanın Perileri FİBA Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası takvimi ve aday kadrosu açıkladı!
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17 – 27 Haziran 2021 tarihlerinde İspanya ile Fransa’nın ortak düzenleme kararı aldığı FİBA Kadınlar Basketbol Şampiyonasına katılacak olan Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı aday kadrosu paylaşıldı. Aday kadronun paylaşılması sonrasında Türkiye Kadın Basketbol takımının kamp programı da dahil olmak üzere hazırlık maçlarının takvimi de açıklanmış oldu.

10 Mayıs 2021 tarihinde kampa girecekleri açıklanan Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı ilk hazırlık maçını 25 Mayıs tarihinde Belarus’a karşı verecek. 27 Mayıs’ta Rusya ile karşılaşacak potanın perileri tunuvada C grubunda yer alırken sırasıyla Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile karşılaşacak.

Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımı maç takvimi

17 Haziran 2021 19.00: Türkiye - Slovenya 

18 Haziran 2021 13.00: Türkiye - Bosna-Hersek 

20 Haziran 2021 16.00: Türkiye - Belçika 

Potanın Perileri teknik ve idari kadro

Ceyhun Yıldızoğlu, Yasemin Horasan, Orhan Demirel, Erman Okerman, Osman Olcay Orak,  Ömer Buharalı, Murat Üner, Berhan Bayram, İbrahim Ethem İraz, Merve Yıldız Bayraktar, Betül Akyünci, Cüneyt İnce, İbrahim Koç ve Barış Yılmaz.

Potanın Perileri aday kadro

Melis Gülcan, Esra Ural Topuz, Melek Uzunoğlu, Bahar Çağlar Ökten, Büşra Akbaş, Gizem Yavuz, Manolya Kurtulmuş, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes, Asena Yalçın, Pelin Derya Bilgiç, Kuanitra Holingsvorth, Meltem Yıldızhan, Sude Yılmaz, Özge Yavaş, Gizem Başaran Turan, İnci Güçlü, Harika Gözde Eldaş, Şerife Alperi Onar, Derin Erdoğan ve Zeynep Şevval Gül.

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 05:53
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Potanın PerileriBasketbolKadınFibaAvrupa ŞampiyonasıAday KadroMaç TakvimiAçıklama
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