Porto, Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini feshetti! Beşiktaş'a dönebilir

Porto’da forma giyen Vincent Aboubakar, Portekiz ekibiyle sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Porto, Kamerunlu golcünün sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti ve 1.8 milyon Euro yıllık ücretten tasarruf edecek.



Beşiktaş’ın gündemindeki 28 yaşındaki golcünün kartallara bonservis bedeli olmadan transfer olabileceği öğrenildi.

Yeniden Beşiktaş forması giyebilir