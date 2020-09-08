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Porto, Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini feshetti! Beşiktaş'a dönebilir

Porto'da forma giyen Vincent Aboubakar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Kamerunlu golcünün yeniden Beşiktaş'a dönebileceği konuşuluyor.

08 Eylül 2020 Salı 18:17
Porto, Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini feshetti! Beşiktaş'a dönebilir
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Porto’da forma giyen Vincent Aboubakar, Portekiz ekibiyle sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Porto, Kamerunlu golcünün sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti ve 1.8 milyon Euro yıllık ücretten tasarruf edecek.

Beşiktaş’ın gündemindeki 28 yaşındaki golcünün kartallara bonservis bedeli olmadan transfer olabileceği öğrenildi.

Yeniden Beşiktaş forması giyebilir

Sakatlık ve form düşüklükleri sebebiyle son iki sezonda 21 müsabakada ter döken Abobakar takımına 6 golle katkıda bulundu. Kamerunlu golcü Beşiktaş’ta forma giydiği 2016 – 2017 sezonunda 38 müsabakada takımına 19 gol ve 4 asistle katkıda bulunmuştu.



Son Güncelleme: 08.09.2020 18:17
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Anahtar Kelimeler:
AboubakarPortoBeşiktaş
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