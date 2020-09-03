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Porto, eski oyuncusu Falcao için ısrarını sürdürüyor

Transfer çalışmalarında mali kısıtlamaya giden Galatasaray, yüksek maliyetli futbolcularıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Porto, eski oyuncusu Falcao için ısrarını sürdürüyor.

03 Eylül 2020 Perşembe 18:24
Porto, eski oyuncusu Falcao için ısrarını sürdürüyor
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Transfer çalışmalarına büyük bir hızla devam eden Galatasaray, elinden çıkarmayı planladığı futbolculara dair çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz yıl 60 milyon Euro maaşını vergilerle 40 milyon Euro’ya düşürmeyi planlayan Galatasaray, Feghouili ve Belhanda gibi yüksek maliyetli futbolcuların kontratlarını feshetmeyi hedefliyor.


Galatasaray bünyesinde yılda 5 milyon Euro gelir elde eden Falcao’ya Porto’nun talip olduğu belirtiliyor. Porto’da büyük başarılar elde etmeyi başaran Falcao’yu yeniden renklerine bağlamak isteyen Porto, 5 bonservis ödemek istemiyor.

Galatasaray’dan 5 milyon Euro maaş almakta olan fakat takım yönetimi kararıyla 1 milyon Euro indirime gidilen Falcao için nihai karar Fatih Terim tarafından alınacak.

 



Son Güncelleme: 03.09.2020 18:24
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Anahtar Kelimeler:
PortoRadamel Falcao
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