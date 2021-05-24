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Portekiz Kupası’nda şampiyon Braga

Ligin iki güçlü ekibi Sporting Braga ile Benfica, Estadio Efapel stadında kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Braga, Portekiz Kupası’nda şampiyonluğu kazandı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:59
Portekiz Kupası’nda şampiyon Braga
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Portekiz Ligi’nde (Liga Nos) bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Braga ve Benfica, sezonu kupa ile kapatma amacıyla Portekiz Kupası finalinde karşılaştı. Academica takımının sahası olan Estadio Efapel’de oynanan karşılaşma, oldukça gergin bir atmosfere sahne oldu. Maçı 2-0 kazanan kırmızı beyazlı ekip kupayı tarihinde üçüncü kez müzesine götürdü. Braga oyuncuları, maç bitiminde büyük bir sevinç yaşadı.

Braga’nın gollerini 45+3’de Lucas Piazon ve 85’de Ricardo Horta attı. Benfica’da Helton Leite 17. dakikada, Adel Taarabt 90+3. dakikada, Braga’da ise Lucas Piazon 90+4. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar.

Braga’nın başında olan eski Beşiktaş ve Başakşehir teknik direktörü Carlos Carvalhal, kariyerindeki ilk Portekiz Kupası şampiyonluğunu yaşadı.


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:59
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Anahtar Kelimeler:
BragaBenficaPortekiz Kupası şampiyonu
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