Portekiz Kupası’nda şampiyon Braga

Portekiz Ligi’nde (Liga Nos) bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Braga ve Benfica, sezonu kupa ile kapatma amacıyla Portekiz Kupası finalinde karşılaştı. Academica takımının sahası olan Estadio Efapel’de oynanan karşılaşma, oldukça gergin bir atmosfere sahne oldu. Maçı 2-0 kazanan kırmızı beyazlı ekip kupayı tarihinde üçüncü kez müzesine götürdü. Braga oyuncuları, maç bitiminde büyük bir sevinç yaşadı.
Braga’nın başında olan eski Beşiktaş ve Başakşehir teknik direktörü Carlos Carvalhal, kariyerindeki ilk Portekiz Kupası şampiyonluğunu yaşadı.
Son Güncelleme: 24.05.2021 13:59