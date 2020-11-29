POMEM okulları hangi illerde vardır?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Teşkilatı bünyesinde yer alan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) aracılığı ile her yıl lisans ve ön lisans mezunu on binlerce polis yetiştirilmektedir. Bu merkezde adayların polis yetiştirilme sürecinde giriş sınavını kazananlara, fiziki yeterlilik sınavı sonrasında meslekli eğitim verilmekte ve mezun edilerek polisliğe adım atmaları sağlanmaktadır.
POMEM okulları hangi illerde bulunur?
Ülkemizde 32 farklı şehirde POMEM merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler şöyle sıralanır:
Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi
A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi (Diyarbakır)
Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi
Anavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (İstanbul)
Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi
Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi
Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi
Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi
Elazığ Zühtü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi
Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi (Ankara)
Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi
Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi
Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi
Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi
Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi
Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (Adana)
Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
Konya Polis Meslek Eğitim Merkezi
Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi
Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi
Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi (Amasya)
Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi
Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi
Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi
Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi
Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi