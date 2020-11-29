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POMEM okulları hangi illerde vardır?

27.Dönem POMEM alımları duyurusunun yayınlanmasının ardından başvuru yapmak isteyen binlerce kişi POMEM okullarının hangi illerde olduğunu araştırıyor.

29 Kasım 2020 Pazar 22:12
POMEM okulları hangi illerde vardır?
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Teşkilatı bünyesinde yer alan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) aracılığı ile her yıl lisans ve ön lisans mezunu on binlerce polis yetiştirilmektedir. Bu merkezde adayların polis yetiştirilme sürecinde giriş sınavını kazananlara, fiziki yeterlilik sınavı sonrasında meslekli eğitim verilmekte ve mezun edilerek polisliğe adım atmaları sağlanmaktadır.

POMEM okulları hangi illerde bulunur?

Ülkemizde 32 farklı şehirde POMEM merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler şöyle sıralanır:

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi

A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi (Diyarbakır)

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi

Anavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (İstanbul)

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi

Elazığ Zühtü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi

Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi (Ankara)

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi

Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi

Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (Adana)

Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Konya Polis Meslek Eğitim Merkezi

Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi

Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi (Amasya)

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi

Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi



Son Güncelleme: 29.11.2020 22:12
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Anahtar Kelimeler:
PomemPolisEğitim
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