Poirier, İrlandalı şampiyon McGregor'ı ikinci rauntta nakavt etti!

Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği Conor McGregor ve Dustin Poirier maçı sürpriz bir sonla bitti. Poirier McGregor’u ikinci rauntta nakavt ile mağlup ederken maçın ardından önemli açıklamalar geldi. Ünlü dövüşçü McGregor en son 1 sene önce ringe çıkarak rakibine karşı mücadele vermişti. 1 sene sonra ringe yeniden çıkan İrlandalı şampiyon hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Saniyeler içinde nakavt edeceğini söylemişti

En son 6 sene evvel karşı karşıya gelen ikili arasındaki maçı ilk rauntta Poirier’i nakavt etmeyi başaran McGregor kazanmıştı. 6 sene sonra dün yapılan maçtan önce de McGregor rakibini yine saniyeler içinde nakavt edeceğini söylemişti.

Poirier ise maçın ardından yaptığı açıklamalarında bu kadar çabuk kazanacağını düşünmediğini ifade etti.

Khabib’den olay yaratacak açıklamalar

Geçtiğimiz dönem içinde emekli olduğunu açıklayan Khabib Nurmagomedov da maçı yerinde izleyenler arasındaydı. Tribünden ikili arasındaki mücadeleyi takip eden ünlü dövüşçü Khabib, maçtan sonra McGregor’a ithafen, “Seni sen yapan, şampiyonluklara yardımcı olan takımını, ruhunu değiştirirsen, gerçeklikten uzaklaşırsan böyle olur” şeklinde konuştu.

Geri dönme ihtimali var

Kendi sıkletinde rekabet edebileceği hiçbir rakibi kalmadığını söyleyerek emekliliğini açıklayan Khabib Nurmagomedov, UFC ile yakın bir süre önce yaptığı görüşme sonrasında McGregor-Poirier karşılaşması ardından performans olarak etkilenirse dövüşçülerden biriyle yeniden ringe çıkabileceğini söylemişti.