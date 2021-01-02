Pochettino, Paris Saint Germain'de! Tuchel'in yerine Pochettino görevde

Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile yolları ayrılan PSG’nin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino oldu.

Kulübün yapmış olduğu açıklamada, Arjantin asıllı teknik direktör Pochettino ile bir yıl opsiyonlu 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşme yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 48 yaşındaki Pochettino, PSG kulübünün yeni teknik adamı olmaktan dolayı sevinçli olduğunu ve gurur duyduğunu belirtti. Pochettino, kkendisine güvenen yöneticilere teşekkürlerini iletti.

Yüreğinde PSG’nin özel bir yeri olduğunu belirten Pochettino, dünyanın en yetenekli oyuncularından bazıları ile çalışmak için sabırsız olduğunu ifade etti.

PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, teknik direktörlükten boşalan koltuğu Pochettino'ya verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

"Eski kaptanımızın PSG'ye döndüğünü görmekten gurur duyuyorum. Çünkü PSG her zaman onun evi olarak kaldı. Mauricio Pochettino'nun dönüşü, tutkularımıza mükemmel şekilde uyuyor ve kulüp için yeni bir döneme damgasını vuracak." İfadelerine yer veren Al-Khelaifi, Pochettino'nun PSG taraftarlarını memnun edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Son olarak 2014-2019 dönemlerinde İngiltere Premier Lig ekipleri arasında olan Tottenham takımının teknik direktörlüğünü yapan Pochettino, 2002-2003 sezonundaysa PSG formasını terletmişti.