İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Pochettino, Paris Saint Germain'de! Tuchel'in yerine Pochettino görevde

Fransa Ligue 1 ekiplerinden olan Paris Saint German takımında teknik direktör değişimi yaşandı. Alman asıllı Thomas Tuchel'in yerine Arjantin asıllı Mauricio Pochettino göreve getirildi, Arjantinli teknik adamla 2022 yılına kadar sözleşme yapıldı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 22:39
Pochettino, Paris Saint Germain'de! Tuchel'in yerine Pochettino görevde
Takip Et:

Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile yolları ayrılan PSG’nin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino oldu.

Kulübün yapmış olduğu açıklamada, Arjantin asıllı teknik direktör Pochettino ile bir yıl opsiyonlu 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşme yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 48 yaşındaki Pochettino, PSG kulübünün yeni teknik adamı olmaktan dolayı sevinçli olduğunu ve gurur duyduğunu belirtti. Pochettino, kkendisine güvenen yöneticilere teşekkürlerini iletti.

Yüreğinde PSG’nin özel bir yeri olduğunu belirten Pochettino, dünyanın en yetenekli oyuncularından bazıları ile çalışmak için sabırsız olduğunu ifade etti.

PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, teknik direktörlükten boşalan koltuğu Pochettino'ya verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

"Eski kaptanımızın PSG'ye döndüğünü görmekten gurur duyuyorum. Çünkü PSG her zaman onun evi olarak kaldı. Mauricio Pochettino'nun dönüşü, tutkularımıza mükemmel şekilde uyuyor ve kulüp için yeni bir döneme damgasını vuracak." İfadelerine yer veren Al-Khelaifi, Pochettino'nun PSG taraftarlarını memnun edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Son olarak 2014-2019 dönemlerinde İngiltere Premier Lig ekipleri arasında olan Tottenham takımının teknik direktörlüğünü yapan Pochettino, 2002-2003 sezonundaysa PSG formasını terletmişti.

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 22:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PSGTuchelPochettino
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu
Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu
Beşiktaş, Kayseri’de seriye bağladı: 0-2
Beşiktaş, Kayseri’de seriye bağladı: 0-2
Atalanta Sassuolo'yu ezdi geçti: 5-1
Atalanta Sassuolo'yu ezdi geçti: 5-1
Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanından zaferle döndü
Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanından zaferle döndü
Trabzonspor'da hedef Yunus Mallı
Trabzonspor'da hedef Yunus Mallı
Inter Crotone'yi 6-2'lik skorla geçti, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu
Inter Crotone'yi 6-2'lik skorla geçti, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Popüler Haberler

Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Fox TV Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Rüyada kabak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kabak görmek rüyasının tabiri
Fahrettin Koca’dan teşekkür mesajı
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin tabirleri ve yorumları
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2021
Devletten esnafa kira ve hibe desteği
2019 PYBS-DPY burs ödemeleri ayın kaçında yatar? PYBS burs ödeme tarihleri
Ösym KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? Ösym 2019 KPSS alan bilgisi sınav tarihi
Başbakanlık bursu sorgulama işlemleri
Özel numaradan arama nasıl yapılır? Gizli numara ile arama yapma yöntemi
iPhone RAM temizleme ve boşaltma işlemi nasıl yapılır?
Arıza dizisi Derya’yı kim canlandırıyor? Hazal Benli'nin biyografisi
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Dunisa Şölenci doğum tarihi
Market bayiliği veren firmalar ve şartları 2021
Bim Miele süpürge ürün yorumları ve incelemeleri
Tüvtürk araç muayene neye bakar, neleri kontrol eder? Ocak 2021 Tüvtürk araç muayene şartları
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci'nin yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.