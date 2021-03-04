Pınar Karşıyaka'dan galibiyet geldi

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Avrupa'daki Türk derbisinde Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ karşılaştı. 3 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen karşılaşma Karşıyaka'nın kendi sahasında zorlu mücadelesi ile sona erdi. Mücadele 78-70 skor ile konuk takımın mağlubiyetiyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın başında hakimiyeti elinde tutan TOFAŞ, 5. dakikada 8-3 üstünlük kurdu. Ardından 7. dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkararak 19-11 skora ulaştı. Zubcic’le etkili olan konuk ekip, periyodu 24-19 önde tamamlamayı başardı. Son periyotta farkı 6 sayıya kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, skoru 65-59 olarak sürürken liderliği eline aldı. Son 3 dakikayı boş geçmeyen ev sahibi 68-66 üstün olarak tamamladı. Pınar Karşıyaka, kendi sahasında yapılan mücadeleden 78-70 galip ayrılmayı başardı.

Karşıyaka, Play-Off'ta grup maçlarına galibiyetle başladı. Yeşil-kırmızılı takımda M'Baye 25 sayıyla oynadı. Tofaş'a ise oyunda aktif bir şekilde oynayan Zubcic'in 15 sayısı yetmedi. Grupta haftaya Karşıyaka, İtalya'da Happy Casa Brindisi karşılaşması gerçekleşirken, Tofaş ise Hapoel Holon'u misafir edecek.