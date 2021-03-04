Pınar Karşıyaka'dan galibiyet geldi

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Avrupa'daki Türk derbisinde Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ karşılaştı. 3 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen karşılaşma Karşıyaka'nın kendi sahasında zorlu mücadelesi ile sona erdi. Mücadele 78-70 skor ile konuk takımın mağlubiyetiyle sonuçlandı.
Karşıyaka, Play-Off'ta grup maçlarına galibiyetle başladı. Yeşil-kırmızılı takımda M'Baye 25 sayıyla oynadı. Tofaş'a ise oyunda aktif bir şekilde oynayan Zubcic'in 15 sayısı yetmedi. Grupta haftaya Karşıyaka, İtalya'da Happy Casa Brindisi karşılaşması gerçekleşirken, Tofaş ise Hapoel Holon'u misafir edecek.
Son Güncelleme: 04.03.2021 02:07