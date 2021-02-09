Pınar Karşıyaka salondan 80-69 galip ayrıldı

ING Basketbol Süper Lig'in 21. haftasında Pınar Karşıyaka- Türk Telekom karşılaştı. Ev sahipliği yapan Pınar Karşıyaka taraftarı konuk ettiği Türk Telekomu mağlup ederek yolladı.

Çekişmeli geçen maçta Türk Telekom ilk dakikalarda üstünlüğü elde tutarken ilerleyen dakikalarda çekişmeli bir şekilde Pınar Karşıyaka galip gelmeyi başardı. Üst üste 11 galibiyet almasının ardından Darüşşafaka'da yenilgiye uğrayan yeşil kırmızılılar ardından galibiyet kazanmaya yeniden başladı. Böylelikle 21. haftada 17 kez galibiyet alarak birinci sırada yer alan Anadolu Efes'in altında ikinci sırada yerini korumaya devam etti.

İlk periyotta ev sahibinin hücumlarının boş dönmesini fırsat bilen konuk Türk Telekom farkı 11-2 ye çıkardı. Ardından 3 dakika 21 saniye kala hücum yapan Pınar Karşıyaka skoru 11-11'e getirdi. Devam eden ilk periyot Türk Telekomun lehine giderek 20-16 olarak bitti. İkinci periyotta dengeler korunurken Türk Telekom'un 42-41 üstünlüğü ile ilk yarıya girildi. Devre arasından sonra Pınar Karşıyaka üçüncü periyotta öne geçmeyi yaşararak 58-55 olarak periyotu bitirdi. Dördüncü periyotta ise ev sahibi hücuma geçerek aradaki farkı 13'e kadar çıkardı. Çekişmeli geçen maç sonucu ise 80-69 olarak konuk takımın mağlubiyeti ile sonuçlandı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda oynanan maçın hakemleri Fatih Arslanoğlu, Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi iken her iki takımın oyuncuları şu şekildeydi:

PINAR KARŞIYAKA:

TÜRK TELEKOM:

Taylor 8, Yunus 6, Kennedy 2, M'Baye 28, Morgan 9, Henry 13, Metecan 8, Semih 6, Nusret , MahirJohnson 13, Baldwin 5, Dekker 10, Samet 10, Wiltjer 6, Eric 10, Muhammed 2, Can 10, Erdi 3, Göktuğ

Oyun esnasında her iki takımdan fauller oldu. Faul alan oyuncular ise Henry (39.07) (Pınar Karşıyaka), Samet (39.20) (Türk Telekom) şeklindedir.