Pınar Karşıyaka salondan 80-69 galip ayrıldı

ING Basketbol Süper Lig'in 21. haftasında Pınar Karşıyaka- Türk Telekom karşılaştı. Ev sahipliği yapan Pınar Karşıyaka taraftarı konuk ettiği Türk Telekomu mağlup ederek yolladı.
Çekişmeli geçen maçta Türk Telekom ilk dakikalarda üstünlüğü elde tutarken ilerleyen dakikalarda çekişmeli bir şekilde Pınar Karşıyaka galip gelmeyi başardı. Üst üste 11 galibiyet almasının ardından Darüşşafaka'da yenilgiye uğrayan yeşil kırmızılılar ardından galibiyet kazanmaya yeniden başladı. Böylelikle 21. haftada 17 kez galibiyet alarak birinci sırada yer alan Anadolu Efes'in altında ikinci sırada yerini korumaya devam etti.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda oynanan maçın hakemleri Fatih Arslanoğlu, Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi iken her iki takımın oyuncuları şu şekildeydi:
PINAR KARŞIYAKA:Taylor 8, Yunus 6, Kennedy 2, M'Baye 28, Morgan 9, Henry 13, Metecan 8, Semih 6, Nusret , Mahir
TÜRK TELEKOM:Johnson 13, Baldwin 5, Dekker 10, Samet 10, Wiltjer 6, Eric 10, Muhammed 2, Can 10, Erdi 3, Göktuğ
Oyun esnasında her iki takımdan fauller oldu. Faul alan oyuncular ise Henry (39.07) (Pınar Karşıyaka), Samet (39.20) (Türk Telekom) şeklindedir.