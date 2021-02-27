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Pınar Karşıyaka deplasmanda kazandı: 83-96

ING Basketbol Süper Ligi’nin 22. Hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya geldi. Mücadeleyi deplasman takımı 96-83 kazandı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 16:53
Pınar Karşıyaka deplasmanda kazandı: 83-96
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ING Basketbol Süper Ligi’nin 22. Haftası büyük bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Evinde Pınar Karşıyaka’yı konuk eden Bahçeşehir Koleji, mücadeleden 96-83 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya Bahçeşehir Koleji, Vladimir Stimac, Stefan Jankovic, Erick Green, Shannon Evans ve Erkan Yılmaz beşlisiyle başladı. Deplasmana gelen Pınar Karşıyaka ise Sek Henry, Tony Taylor, Metecan Birsen, Amath M'Baye ve Semih Erden beşlisiyle başladı.

Mağlubiyetle ilgili açıklamalarda bulunan Bhaçeşehir Koleji Baş Antrenörü Erhan Irmak, ‘’Gerçekten iyi bir takımla karşı karşıya geldik. Oyunu sert oynadılar ve oldukça konsantre oldular. Bizler ise takım olarak onların bu oyununa karşılık veremedik. Ancak bu maç bizim için iyi bir ders karşılaşması olduç Rakibimizi tebrik ederim. Biz de önümüzdeki maçlara hazırlanacağız’’ dedi.



Son Güncelleme: 27.02.2021 16:53
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Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehir KolejiPınar Karşıyaka
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