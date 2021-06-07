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Phil Foden, dünyanın en değerli futbolcusu oldu

Manchester City ile Premier Lig’de şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösteren Phil Foden, dünyanın en değerli futbolcusu oldu.

07 Haziran 2021 Pazartesi 20:56
Phil Foden, dünyanın en değerli futbolcusu oldu
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Pep Guardiola’nın son iki sezondur şans verdiği ve bu sezon dünya futbolunun geleceği olarak gösterilen genç isimleri arasında yer alan Phil Foden, oynadığı futbol ile tüm dünyayı mest etti. Genç yıldız, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nin (CIES) paylaştığı rapora göre artık dünyanın en değerli futbolcusu oldu. Raporda, ‘’Haziran 2021’den itibaren en değerli futbolcular’’ raporunda beş büyük lig olan Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Ligi, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1’de bulunan oyuncular arasında Phil Foden, 190,2 milyon Euro’luk güncel piyasa değeriyle dünyanın en değerli oyuncusu olduğu vurgulandı.

Raporda, Phil Foden’ı, 178 milyon Euro olan Mason Greenwood  ve 159,1 milyon Euro’luk değeri ile Marcus Rashford takip ediyor.


Son Güncelleme: 07.06.2021 20:56
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Anahtar Kelimeler:
Manchester CityPhil FodenEn Değerli Futbolcu
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