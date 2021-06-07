Phil Foden, dünyanın en değerli futbolcusu oldu

Pep Guardiola’nın son iki sezondur şans verdiği ve bu sezon dünya futbolunun geleceği olarak gösterilen genç isimleri arasında yer alan, oynadığı futbol ile tüm dünyayı mest etti. Genç yıldız, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nin (CIES) paylaştığı rapora göre artık dünyanınsu oldu. Raporda, ‘’Haziran 2021’den itibaren en değerli futbolcular’’ raporunda beş büyük lig olan Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Ligi, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1’de bulunan oyuncular arasında Phil Foden, 190,2 milyon Euro’luk güncel piyasa değeriyle dünyanın en değerli oyuncusu olduğu vurgulandı.

Raporda, Phil Foden’ı, 178 milyon Euro olan Mason Greenwood ve 159,1 milyon Euro’luk değeri ile Marcus Rashford takip ediyor.