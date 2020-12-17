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PFDK'dan Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'a 36 bin TL ceza!

Alanyaspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaş'ın Teknik hocası Sergen Yalçın’a 36 bin TL ceza kesildi.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:33
PFDK'dan Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'a 36 bin TL ceza!
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Süper Lig’in 12. haftasında Alanyaspor’a konuk olan Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın konuşmaları sportmenliğe aykırı bulunmuştu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Yalçın'ın cezası belli oldu.

Merkez Hakem Kururlu (MHK) ve karşılaşmanın hakemlerini eleştiren Sergen Yalçın'ın bu davranışlarından dolayı alınan karar hakkında PFDK'dan yapılan açıklamada 'sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 36 bin TL para cezası verildiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından söz konusu karara ilişkin yapılan açıklamada Beşiktaş Spor Kulübü teknik direktörü Sergen Yalçın'ın 13 Aralık 2020’de tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sportmenliğe yakışmayan açıklamalar yapmış olduğu ve bu nedenle yapılan değerlendirmeler sonucu kendisine 36 bin TL para cezası kesildiği kaydedildi.



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:33
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Anahtar Kelimeler:
Sergen YalçınPfdkCezaBeşiktaş
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