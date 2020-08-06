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PFDK'a Trabzonspor'a ceza yağdırdı! Ahmet Ağaoğlu'na 75 gün hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Anadolu takımlarından olan Trabzonspor'a ceza yağdırdı.Trabzonspr Başkanı'na da 75 gün hak mahrumiyeti ve ayrıca 63 bin TL para cezası verdi.

06 Ağustos 2020 Perşembe 23:34
PFDK'a Trabzonspor'a ceza yağdırdı! Ahmet Ağaoğlu'na 75 gün hak mahrumiyeti cezası
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TFF'den ve PDFK Trabzonspora ceza yağdırdı.06/08/2020 tarihli açıklamaya göre Trabzonpor başkanı Ahmet Ağaoğlu'na Trabzonspor'un Türkiye Kupası final maçında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ilegerçekleşen müsabakada sportmenlige aykırı olarak yapmış olduğu  açıklamalarından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve ayrıca 30 bin lira  para cezası verildi.

Ayrıca sportmenlige aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve ayrıca Ağaoğlu'na  33  bin lira para cezası aldı.


Ayrıca oynanan maçta sosyal mesafe kurallarını göz ardı ettikleri tespit edilen Karadeniz takımı futbolculardan Manoel Messias Silva Carvalho, Arda Akbulut, Abdurrahim Dursun ve Koray Kılınça da 900'er lira para cezası verilmesine PDFK tarafından karar verildi.

Yine takımın antrenörlerinden Fatih Dinçer, Göktürk Şentürk ve Murat Şafak'a ise 900'er lira para cezası verildi. Ayrıca profesyonel kulübün 7 profesyonel çalışanına da aynı miktarda para cezası verildi.



Son Güncelleme: 06.08.2020 23:34
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