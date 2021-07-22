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Petrocub Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor’un muhtemel 11’i

UEFA Konferans Ligi’nde temsilcimiz Sivasspor Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Petrocub Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak merak ediyor. Moldova’da oynanacak turun ilk maçında yiğidolar avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

22 Temmuz 2021 Perşembe 13:42
Petrocub Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor’un muhtemel 11’i
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Bu sezon ilk kez gerçekleştirilen yeni Avrupa organizasyonu UEFA Konferans Ligi’nde temsilcimiz Sivasspor Moldova temsilcisi Petrocub deplasmanına konuk olacak. Moldova’nın Kişinev şehrinde oynanacak karşılaşma öncesi nefesler tutulurken, büyük heyecana sahne olacak maçı takip etmek isteyen futbol tutkunları Petrocub Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını araştırıyor.

Petrocub Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Sivasspor 22 Temmuz Perşembe günü TSİ 20:00’de Petrocub ile karşılaşacak. Zimbru Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Turun rövanş maçı ise 29 Temmuz’da Sivas’ta oynanacak. Rıza Çalımbay ve öğrencileri ilk maçta avantajlı bir skorla yurda dönmek istiyor.

Muhtemel 11’ler

Petrocub:

Meira, Bogaciuc, Maxim, Ştefan, Revenco, Sandu, Ambros, Platica, Melachio, Jardan, Platica

Sivasspor:

Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Kayode, Sefa, Yatabare

Max Gradel yok

Sivasspor’un geçen sezonki en önemli isimlerinden biri olan Max Gradel Fildişi Sahili Milli takımıyla Tokyo Olimpiyatlarından yer aldığı için bu maçta yer alamayacak. Yiğidoların maç kadrosunda yeni transferlerden Sefa Yılmaz, Koray Altınay ve Pedro Henrique gibi isimler yer aldı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde de mücadele eden Sivasspor gruplara kalarak başarı göstermiş. Gruplara çıktığı maçlarda da iyi bir performans ortaya koysa da eksikler nedeniyle grupta 6 puan alarak Avrupa’ya veda etmişti.


Son Güncelleme: 22.07.2021 13:42
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Anahtar Kelimeler:
PetrocubUEFA Konferans LigiSivasspor
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