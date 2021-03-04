Pelkas'a beklenmedik teklif! 15 milyon Euro isteniyor...

Fenerbahçe'nin sezonun başında 1 milyon 600 bin Euro bonservis bedeli ile renklerine bağladığı Dimitris Pelkas'ın gün geçtikçe artan performansı taraftarları ve teknik heyetin gözünden kaçmıyor. Trabzonspor karşılaşmasında galibiyeti getiren Pelkas ile ilgili Yunanistan basınında ortalığı karıştıracak bir iddiada yer aldı. Yunan basınından Sportime.gr’de yer alan haberde Pelkas'ın Trabzonspor karşılaşmasındaki performansını manşette sergilerken birde transfer itirafına yer verdi.

Haberde; Pelkas'a geçen hafta Rusya'dan teklif verildiği bilgisi paylaşıldı ve "Rus takımı Rubin Kazan geçen günlerde Fener’e Pelkas'ı renklerine bağlamak için teklif iletti. Ruslar yetenekli orta saha için Türk kulübüne tamı tamına 7 milyon Euro değerinde bir teklif sundu. Ancak Fenerbahçe gelen bu teklifin çok düşük gördü ve Ruslardan 15 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Transfer yapılmadı ancak Fenerbahçe’nin istemiş olduğu para Rubin’e rahatsızlık vermedi. Sezon sonunda bu transfer gerçekleşebilir" ifadeleri kullanıldı.

Bulut'u Pelkas kurtardı

Trabzonspor deplasmanında karşılaşmaya sol kanat da başlayan ancak Mesut Özil’in oyundan çıkması sonrasında 10 numara pozisyonuna geçen Pelkas, kısa zaman içerisinde golü bulmuş ve Fenerbahçe’ye bu önemli karşılaşmada 3 puanı sunmuştu. Yunan futbolcu, bu sezon 10 numarada oynadığı maçların hepsinde daha üstün performans sunarken, şu zamana kadar Fenerbahçe forması ile ligde 5 gol, 6 da asist katkısı verdi. Türkiye Kupası’ndaysa 2 maçta 1 gol atan Pelkas, Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından değerini katlamayı başardı.

Yunanistan basınından Sportdog.gr, Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına geniş yer verdi ve Pelkas'ın golünün ardından gelen galibiyet için şu açıklamaları yaptı: "Fenerbahçe'nin büyük zaferi... Pelkas, hocası Erol Bulut'u kurtardı. Çünkü Trabzonspor maçı onun geleceğini etkileyecekti."