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Pelkas sakatlandı mı? Dimitris Pelkas Konyaspor maçı son durumu nasıl?

Fenerbahçe Konyaspor karşılaşmasında Dimitris Pelkas sakatlandı mı? Pelkas'ın son durumu ne? Pelkas kaçıncı dakikada sakatlandı? Soruların cevabı haberimizde..

08 Mart 2021 Pazartesi 21:55
Pelkas sakatlandı mı? Dimitris Pelkas Konyaspor maçı son durumu nasıl?
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Fenerbahçe'nin orta sağı Yunanlı futbolcu Pelkas, Konyaspor karşılaşması 80.dakikasında sakatlandı. 

Dimitrios Pelkas, 1993 Giannitsa'da doğdu. Süper Lig Fenerbahçe takımında oynuyor. 2020 yılında 1,6 milyon avroluk transferle üç seneliğine Fenerbahçe'ye katılmıştır. 

Kulüpteki ilk maçında Göztepe'ye golünü atmıştır.

Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının 80.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Pelkas'ın yerine oyuna Samatta devam etmiştir. 

Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Pelkas, bilinci açık olduğu söylenerek boyunluk takılmıştır.



Son Güncelleme: 08.03.2021 21:55
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Anahtar Kelimeler:
PelkasKonyasporMaçSakatlanmaFenerbahçe
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