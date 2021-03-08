Pelkas sakatlandı mı? Dimitris Pelkas Konyaspor maçı son durumu nasıl?

Fenerbahçe'nin orta sağı Yunanlı futbolcu Pelkas, Konyaspor karşılaşması 80.dakikasında sakatlandı.
Dimitrios Pelkas, 1993 Giannitsa'da doğdu. Süper Lig Fenerbahçe takımında oynuyor. 2020 yılında 1,6 milyon avroluk transferle üç seneliğine Fenerbahçe'ye katılmıştır.
Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının 80.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Pelkas'ın yerine oyuna Samatta devam etmiştir.
Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Pelkas, bilinci açık olduğu söylenerek boyunluk takılmıştır.
Son Güncelleme: 08.03.2021 21:55