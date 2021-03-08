İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Pelkas ne kadar oynayamayacak, kaç hafta yok, sakatlığı ne? Pelkas'ın sağlık durumu

Pelkas ne kadar süre sahalara dönmeyecek? Sakatlığı ciddi mi? Pelkas ile ilgili her şey haberimizde.

08 Mart 2021 Pazartesi 23:53
Pelkas ne kadar oynayamayacak, kaç hafta yok, sakatlığı ne? Pelkas'ın sağlık durumu
Takip Et:

Fenerbahçe- Konyaspor karşılaşmasının 80.dakikasında havada Skubic ile fena çarpışan Pelkas sakatlandı.

Çarpışmanın ardından yerde hareketsiz bir vaziyette yatmasıyla, beyin sarsıntısı yaşayabileceğini düşündükleri için sedyede ambulansa taşındı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilincinin açık olduğu haberi verilen genç futbolcu, takım arkadaşlarını da endişelendirdi. 

Sakatlık durumunu araştırmaya başladılar. 

Futbolcunun bir süre yerde hareketsiz yatması telaşa neden oldu. Sağlıkçılarının ilk müdahalesi ardından oyuna devam edemeyecek durumda olan Pelkas, ambulansla hastaneye götürüldü. Tedbir amaçlı boyunluk takıldı. Yerine oyuna Samatta dahil oldu. 

Hastane bu konu üzerinde gerekli titizlikleri ve hassasiyeti göstererek nedenini ayrıntılı olarak araştırıyor. 

1993 Gianitsa doğumlu olan Yunanlı futbolcu, 3 yıllık Fenerbahçe anlaşmasını 2020 yılında imzaladı. 1.6 milyon avroluk sözleşmeyle yüksek rakam aldı. 

1.75 boyunda olan Pelkas, sol kanatta ihtiyaç olduğunda oynuyor. 



Son Güncelleme: 08.03.2021 23:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PelkasFenerbahçeYunanlı Futbolcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bein Sports Güntekin Onay neden yok?
Bein Sports Güntekin Onay neden yok?
Pelkas sakatlandı mı? Dimitris Pelkas Konyaspor maçı son durumu nasıl?
Pelkas sakatlandı mı? Dimitris Pelkas Konyaspor maçı son durumu nasıl?
Konya 0-3 Fenerbahçe maç özeti ve FB golleri izle
Konya 0-3 Fenerbahçe maç özeti ve FB golleri izle
Fenerbahçe Pelkas'a ne oldu, neden ambulansa bindirildi? Pelkas'ın sakatlığı ne?
Fenerbahçe Pelkas'a ne oldu, neden ambulansa bindirildi? Pelkas'ın sakatlığı ne?
Yeni Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak? Şampiyonlar Ligi maç ve takım sayısı kaç olacak?
Yeni Şampiyonlar Ligi formatı nasıl olacak? Şampiyonlar Ligi maç ve takım sayısı kaç olacak?
Trabzonspor Alanyaspor 3-1 maç özeti ve Trabzon Alanya golleri izle
Trabzonspor Alanyaspor 3-1 maç özeti ve Trabzon Alanya golleri izle

Popüler Haberler

Pelkas ne kadar oynayamayacak, kaç hafta yok, sakatlığı ne? Pelkas'ın sağlık durumu
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
Uyanış Büyük Selçuklu Bedrel Cemali kimdir, gerçek tarihte kimdir? Bedrul Cemali tarihteki yeri nedir, ne zaman ölmüştür?
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Rasim Öztekin hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Rasim Öztekin'in rol aldığı yapımlar
Seksenler dizisi yeni Fehmi Baba kim olacak?
Yarın 9 Mart 2021 Salı günü hava nasıl olacak?
Rasim Öztekin oyuncu kızı kimdir? Pelin Öztekin hakkında bilgiler
MEB 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman?
Askerde uzman çavuş nasıl olunur? Uzman çavuşların özlük hakları
Koronavirüs Pandemi sosyal yardım 1000 TL destek başvuru sonuçları nereden öğrenilir?
Banka personel sınavları ne zaman yapılır?
Sosyal Yardımlaşma kömür yardımı başvuru şartları nelerdir? 2021 kömür yardımından kimler yararlanabilir?
2021 kira gelirleri beyannamesi ne zaman verilmeli, son tarih ne zaman?
Afili Aşk neden yok? Dizi bitti mi? Afili Aşk yeni yayın günü ne zaman?
MEB yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? Okullarda 2.dönem ara tatili verilecek mi?
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Açık Lise kaç yıl sürer, kaç kredi ile mezun olunur? 2021
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge inceleme ve kullanıcı yorumları
Okullarda yaz tatili Temmuz'da mı başlayacak? Yaz tatili için okullar Temmuz'da mı kapanacak? Okulların kapanışı uzatıldı mı?
Altın günü nasıl kapattı? 8 Mart 2021 Pazartesi Çeyrek altın ne kadar oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.