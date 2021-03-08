Pelkas ne kadar oynayamayacak, kaç hafta yok, sakatlığı ne? Pelkas'ın sağlık durumu

Fenerbahçe- Konyaspor karşılaşmasının 80.dakikasında havada Skubic ile fena çarpışan Pelkas sakatlandı.

Çarpışmanın ardından yerde hareketsiz bir vaziyette yatmasıyla, beyin sarsıntısı yaşayabileceğini düşündükleri için sedyede ambulansa taşındı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilincinin açık olduğu haberi verilen genç futbolcu, takım arkadaşlarını da endişelendirdi.

Sakatlık durumunu araştırmaya başladılar.

Futbolcunun bir süre yerde hareketsiz yatması telaşa neden oldu. Sağlıkçılarının ilk müdahalesi ardından oyuna devam edemeyecek durumda olan Pelkas, ambulansla hastaneye götürüldü. Tedbir amaçlı boyunluk takıldı. Yerine oyuna Samatta dahil oldu.

Hastane bu konu üzerinde gerekli titizlikleri ve hassasiyeti göstererek nedenini ayrıntılı olarak araştırıyor.

1993 Gianitsa doğumlu olan Yunanlı futbolcu, 3 yıllık Fenerbahçe anlaşmasını 2020 yılında imzaladı. 1.6 milyon avroluk sözleşmeyle yüksek rakam aldı.

1.75 boyunda olan Pelkas, sol kanatta ihtiyaç olduğunda oynuyor.