Pelkas Lyon’a, Moussa Dembele Fenerbahçe’ye geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın isteğiyle stopere Min-Jae Kim transfer edildi. Stoperin ardından golcü arayışlarına yoğunlaşan sarı kanarya transfere kaynak yaratmak için oyuncu satışı yapmaya hazırlanıyor.

Geçen sezonun yıldızı’a Fransız ekibi Lyon’dan teklif geldi. Fenerbahçe yönetimi Pelkas’tan gelen bonservisle Moussaiçin harekete geçmeyi planlıyor. Net bir golcü alarak geçen sezonlarda forvette yaşanan sorunu yaşamak istemeyen Fenerbahçe Lyon forması giyen 25 yaşındaki Moussa Dembele için tüm şartları zorlayacak. Geçen sezon Atletico Madrid’e kiralanan Dembele yeni sezonda da takımda düşünülmüyor. Anca Fenerbahçe 25 yaşındaki golcü için ciddi bir bonservis ödemek zorunda. Başkan Ali Koç Dembele transferinin kolay olmayacağını ancak tüm şartları zorlayacaklarını söylemişti.

Dembele transferinin bitmesi için en büyük koz Pelkas olarak görülüyor. Fransız ekibi Fenerbahçe’nin Yunan yıldızı Pelkas’ı istiyor. Başkan Ali Koç Dembele transferinde Pelkas’ı takas olarak kullanabilir. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Dembele’ye karşılık Pelkas’ı ile bir miktar para teklif edilebilir.