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Pelkas Lyon’a, Moussa Dembele Fenerbahçe’ye geliyor

Fenerbahçe’de yıldız oyuncu Pelkas’a Fransa’dan teklif geldi. Oyuncu transferi için satış yapmak zorunda olan sarı kanarya teklifi değerlendirmeye aldı. Başkan Ali Koç Pelkas’ı satmaları durumunda Moussa Dembele transferini bitirmeye hazırlanıyor.

10 Ağustos 2021 Salı 12:11
Pelkas Lyon’a, Moussa Dembele Fenerbahçe’ye geliyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın isteğiyle stopere Min-Jae Kim transfer edildi. Stoperin ardından golcü arayışlarına yoğunlaşan sarı kanarya transfere kaynak yaratmak için oyuncu satışı yapmaya hazırlanıyor.

Geçen sezonun yıldızı Pelkas’a Fransız ekibi Lyon’dan teklif geldi. Fenerbahçe yönetimi Pelkas’tan gelen bonservisle Moussa Dembele için harekete geçmeyi planlıyor. Net bir golcü alarak geçen sezonlarda forvette yaşanan sorunu yaşamak istemeyen Fenerbahçe Lyon forması giyen 25 yaşındaki Moussa Dembele için tüm şartları zorlayacak. Geçen sezon Atletico Madrid’e kiralanan Dembele yeni sezonda da takımda düşünülmüyor. Anca Fenerbahçe 25 yaşındaki golcü için ciddi bir bonservis ödemek zorunda. Başkan Ali Koç Dembele transferinin kolay olmayacağını ancak tüm şartları zorlayacaklarını söylemişti.

Dembele transferinin bitmesi için en büyük koz Pelkas olarak görülüyor. Fransız ekibi Fenerbahçe’nin Yunan yıldızı Pelkas’ı istiyor. Başkan Ali Koç Dembele transferinde Pelkas’ı takas olarak kullanabilir. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Dembele’ye karşılık Pelkas’ı ile bir miktar para teklif edilebilir.


Son Güncelleme: 10.08.2021 12:11
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Anahtar Kelimeler:
PelkasFenerbahçeDembele
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