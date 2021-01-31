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Pelkas Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi?

Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alınan Pelkas, Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi merak ediliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden genç golcünün sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

31 Ocak 2021 Pazar 19:55
Pelkas Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi?
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Fenerbahçe’nin bu sezonki en başarılı transferi olarak gösterilen Pelkas, Süper Lig’deki başarısı ile teknik ekibin ve taraftarların yüzünü güldürüyor. Sarı lacivertli takımla forma giyen oyuncu, Süper Lig’in 22.haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmıştı.

Pelkas Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden gelen açıklamaya göre Yunan oyuncu Pelkas’ın MR sonuçlarında 2 yırtık tespit edildiği belirtildi. Pelkas’ın bu sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta deplasmana çıkamayacağı düşünülüyor.

27 yaşındaki oyuncu bu hafta oynanacak Hatayspor maçı ve Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan resmi açıklama şöyle:

‘’Dün akşam Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.’’



Son Güncelleme: 31.01.2021 19:55
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Anahtar Kelimeler:
PelkasFenerbahçeSakatlık
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