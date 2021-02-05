Pedro Henrique’yi 3 hafta sahalarda göremeyeceğiz

2020 – 2021 Süper Ligi’nde toplam 4 golü bulunansakatlandı. Genellikle sol kanat olarak oynayan Pedro Henrique geçtiğimiz gün sol bileğinden sakatlandı.'a 9 Ağustos 2019 tarihinde katılmış olan 1990 doğumlu Pedro Henrique'nin ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor. Kulübün yetkililerine göre Süper Lig’in 23. Haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor –maçı sırasında sakatlanan Pedro Henrique’nin durumu düşünülenden daha ciddiymiş. Pedro Henrique’nin sol ayak bileğinde ödem oluştuğu tespit edilmiş. Bunun üzerine Pedro Henrique sahalardan bir süre uzak kalacak. 30 yaşında olan Pedro Henrique’nin 3 hafta dinlenmesi ve iyice iyileşmesine karar verildi.