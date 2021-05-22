Paul Pogba'nın Barcelona'ya transfer olacak mı?

Manchester United forması giyen Paul Pogba ile ilgili transfer iddiaları son günlerde İngiliz basınında yer almaya devam ediyor. Fransız yıldızın kardeşi Mathias Pogba tarafından yapılan açıklamalarda yıldız oyuncu için ‘Umarım Barcelona’ya transfer olur’ açıklamalarında bulundu.

Manchester United’de uzun yıllardır forma giyen Paul Pogba’nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı araştırılanlar arasında yerini alırken son açıklamalar Paul’un kardeşi Mathias’tan geldi. Pogba’nın abisi olan Mathias konuda çok fazla bilgisi olmadığı ancak Barça’nın onu çok istediğini belirtti.

Geçmiş dönemlerde açıklamalarda bulunan Paul Pogba’nın menajeri Mina Raiola’nın açıklamaları merak edilirken Raiola ‘Manchester United'da Paul Pogba için her şeyin bittiğini söyleyebilirim. Oradaki zamanını doldurdu’ açıklamalarında bulundu.

Kırmızı Şeytanlarda bu zamana kadar 205 maça çıkan Paul Pogba 39 gol atmayı başardı.