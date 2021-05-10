Paul Pogba halen Kadıköy’ün etkisinde

İngiltere Manchester United forması giyen Paul Pogba, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaştıkları Fenerbahçe maçını unutamadığını söyledi. Fransız orta saha oyuncusu Kadıköy’de taraftarın yarattığı atmosferden çok etkilediğini dile getirirken, bu durumun maça konsantre olmalarını zorlaştırarak mağlup olmalarında etkili olduğunu dile getirdi.

Konuk olduğu bir televizon programında kendisine dış sahada oynadığı en iyi atmosferin hangi maçta olduğu sorulan yıldız oyuncu birçok stadın bu konuda başarılı olduğunu ancak Fenerbahçe ve Borussia Dortmund taraftarının başı çektiğini söyledi. Özellikle Fenerbahçe taraftarının ısınma sırasında yarattığı ortamı çılgınca bulduğunu ve eşine rastlamadığını sözlerine ekledi.

Paul Pogba’lı Manchester United evinde Fenerbahçe’yi 4-1’lik skorla mağlup ederken, İstanbul’daki maçta Fenerbahçe’ye 2-1 yenilmişti. Pogba İngiltere’de oynanan maçta 2 gol atmıştı.