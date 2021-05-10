Paul Pogba halen Kadıköy’ün etkisinde

İngiltere Manchester United forması giyen Paul Pogba, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaştıkları Fenerbahçe maçını unutamadığını söyledi. Fransız orta saha oyuncusu Kadıköy’de taraftarın yarattığı atmosferden çok etkilediğini dile getirirken, bu durumun maça konsantre olmalarını zorlaştırarak mağlup olmalarında etkili olduğunu dile getirdi.
Paul Pogba’lı Manchester United evinde Fenerbahçe’yi 4-1’lik skorla mağlup ederken, İstanbul’daki maçta Fenerbahçe’ye 2-1 yenilmişti. Pogba İngiltere’de oynanan maçta 2 gol atmıştı.
Son Güncelleme: 10.05.2021 16:10