Patrick Bamford, Leeds United'ı galibiyete taşımaya devam ediyor!

Leeds United, Elland Road'da Crystal Palace'ı konuk etti.

Marcelo Bielsa yönetiminde sıra dışı bir performans sergileyen Leeds, Crystal Palace’ı iki golle yendi.

Jack Harrison'ın 3’üncü dakikada ve'un 52’inci dakikada attığı gollerle galip gelen Bielsa'nın takımı, 32 puan ile ligde 10’uncu sırada bulunuyor. Roy Hodgson tarafından yönetilen Crystal Palace’in 29 puanı var.

Leeds United ile iyi bir sezon geçiren Patrick Bamford, Crystal Palace mücadelesinde gol atarak bu sezon lig gollerini 12'ye çıkardı. 22 maçta 12 gol 6 asistte imzası olan Bamford, gol krallığında yarışmaya devam ediyor.

Premier Lig'de Mohamed Salah 16 gol ile krallık yarışının zirvesinde yer alıyor. Salah'ın arkasında 13 golle Bruno Fenandes, Heung-min Son, Dominic Calwert-Lewin ve Harry Kane var. Bamford 12 golle 6’ncı sırada.