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Pascal Nouma Arda ile Omuz Omuza programına konuk oluyor

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve tüm Beşiktaşlıların gönlünde taht kuran Fransız golcü Pascal Nouma Arda ile Omuz Omuza programına konuk olacak. Vatandaşlarımız Pascal Nouma'nın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu merak ediyor.

03 Ocak 2021 Pazar 16:10
Pascal Nouma Arda ile Omuz Omuza programına konuk oluyor
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Türkiye ekranlarının en çok sevilen yüzlerinden biri olan Arda Türkmen, bu hafta Arda ile Omuz Omuza programına bir dönem Beşiktaş forması giyen ve tüm Beşiktaşlıların gönlünde taht kuran Fransız golcü Pascal Nouma'yı konuk alacak. Vatandaşlarımız Pascal Nouma'nın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu merak ediyor.

Pascal Nouma Kimdir?

1972 yılında Fransa'da dünyaya gelen Nouma, Senegal asıllı Fransız futbolcudur. Gerçek adı Pascal Oliver Nouma olan yıldız golcü futbola Paris Saint Germain'in genç takımında başladı. 1988 yılında bu takımla şampiyonluk yaşadı ve 24 maçta toplamda 28 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. A takıma yükselen başarılı golcü, sonraki 3 sezonda sadece 19 maçta forma giyebildi ve hiç gol atamadı. Ardından takımdan ayrılarak Caen ve Lille gibi takımlarda boy gösterdi. Lilian Thuram ve Zinedine Zidane gibi yıldızlarla birlikte oynadığı bir tunuvada yarı finale kadar yükseldiler ancak Türkiye'ye karşı mağlubiyet alarak elendiler. Başarılı golcü 1993-94 sezonunda Caen forması giydi. Burada oynadığı 32 maçta 7 gol attı ve takımının en golcü futbolcusu olarak yeniden futbola başladığı takıma, Paris'e geri dönüş yaptı.

Burada başarıdan başarıya koşan yıldız oyuncu, 2 sezon boyunca top koşturduğu PSG'deyken ilk yılında Fransa Kupası, Fransa Lig Kupası, Fransa Süper Kupası şampiyonluğu kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final başarısı gösterdiler. İkinci yılında ise 4 puan fark ile şampiyonluğu kaçırdılar. Bu sezon içerisinde Kupa Galipleri Kupası'nı kazandılar. Başarılı bir golcü olarak gösterilen Pascal Nouma, maalesef disiplinsiz davranışlarından dolayı Paris'te tutunamadı. Sonrasında 1996 yılında RC Strasbourg takımına transferi gerçekleşti. Buradaki kariyerinde 286 maça çıkan Nouma toplamda 80 gol attı.

Ardından Lens takımına gitti. Lens takımının en önemli parçası olan Nouma, takımın UEFA Kupası'nda yarı finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. İlk yılında da Lig Kupası'nı kaldırdı. 2000 yılında Beşiktaş'ın yolunu tutan yıldız isim sezon sonunda Türkiye'den ayrıldı. 2001-02 sezonunda Olimpik Marsilya'nın yolunu tuttu. Marsilya, PSG'nin ezeli rakibiydi. Burada tutunamayarak yeniden Türkiye'ye geri dönen golcü, Beşiktaş formasını giydi. Ancak 20 Nisan 2003 yılında Fenerbahçe ile oynanan maç, kariyerinin kırılma noktası olacaktı. Beşiktaş o günlerde şampiyonluğa gidiyordu. Nouma da bu maçta golünü atmıştı. Ancak golden sonra tribünlere olay bir harekette bulundu. Bu hareket ona pahalıya mal olacaktı. Kamuoyu bu harekete çok tepki gösterdi. Beşiktaşlı yöneticiler bu baskılara dayanamadı ve Nouma ile olan sözleşmesini feshetti. Nouma'nın şampiyonluk kutlamalarına katılmasına izin verilmedi. TFF, Nouma'yı 7 ay futboldan men etti. Pascal Nouma, Beşiktaş forması ile çıktığı 43 Süper Lig maçında 22 gol atmayı başardı.

Beşiktaş'tan sonra Katar Ligi'ne transfer olan golcü oyuncu, Al Khor takımında bir yıl forma giydi. Ardından İskoçya'nın Livingston FC takımıyla sözleşme imzaladı ancak burada sadece 2 maçta şans bulabildi. Nouma, bu macerasından sonra futbol kariyerini noktaladı. Kendisi Türkiye'ye gelmiş geçmiş en agresif futbolcular arasında kabul edilmektedir.



Son Güncelleme: 03.01.2021 16:10
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Anahtar Kelimeler:
Pascal NoumaArda Ile Omuz Omuza
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