Paris Saint-Germain seriye bağladı! PSG 2-1 Nice

Fransa Ligue 1’in 25. haftası Paris Saint-Germain-Nice maçıyla başladı. Haftanın kritik mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Paris Saint-Germain oldu. Rakibini 2-1 yenen PSG, puanını 54 yaptı ve maç fazlasıyla ligin yeni lideri oldu. PSG’ye galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Draxler ve 76. dakikada Kean kaydetti. Üst üste 3. galibiyetini alan PSG, galibiyet serisini de sürdürmüş oldu.

Maçtan puansız ayrılan Nice’in tek golü 50 dakikada P.Lopes’den geldi. 29 puanda kalan Nice, 14. sırada kendine yer buldu.

Paris Saint-Germain sıradaki maçını 21 Şubat Pazar günü Monaco ile evinde oynayacak. Nice ise 17 Şubat Çarşamba günü Marsilya deplasmanına konuk olacak.