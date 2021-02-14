İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Paris Saint-Germain seriye bağladı! PSG 2-1 Nice

Ligue 1’de 25. hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla başladı. Haftanın ilk maçında Nice’i konuk eden Paris Saint-Germain, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Üst üste 3. galibiyetini alan Paris ekibi, puanını 54 yaptı ve maç fazlasıyla ligin zirvesine oturdu.

14 Şubat 2021 Pazar 00:41
Paris Saint-Germain seriye bağladı! PSG 2-1 Nice
Takip Et:

Fransa Ligue 1’in 25. haftası Paris Saint-Germain-Nice maçıyla başladı. Haftanın kritik mücadelesinde gülen taraf ev sahibi Paris Saint-Germain oldu. Rakibini 2-1 yenen PSG, puanını 54 yaptı ve maç fazlasıyla ligin yeni lideri oldu. PSG’ye galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Draxler ve 76. dakikada Kean kaydetti. Üst üste 3. galibiyetini alan PSG, galibiyet serisini de sürdürmüş oldu.

Maçtan puansız ayrılan Nice’in tek golü 50 dakikada P.Lopes’den geldi. 29 puanda kalan Nice, 14. sırada kendine yer buldu.

Paris Saint-Germain sıradaki maçını 21 Şubat Pazar günü Monaco ile evinde oynayacak. Nice ise 17 Şubat Çarşamba günü Marsilya deplasmanına konuk olacak.



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ligue 1FransaParis Saint-GermainNicePSG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de İbrahim Tatlısesli 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı!
Fenerbahçe'de İbrahim Tatlısesli 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı!
Mustafa Muhammed Galatasaray'ın oyun planını değiştirecek!
Mustafa Muhammed Galatasaray'ın oyun planını değiştirecek!
Galatasaray kaleci Muslera ile ilgili kararını verdi!
Galatasaray kaleci Muslera ile ilgili kararını verdi!
Hatayspor-Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Hatayspor-Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı
Başakşehir’de kötü gidişat sürüyor: Göztepe 2-1 Başakşehir
Başakşehir’de kötü gidişat sürüyor: Göztepe 2-1 Başakşehir
Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisi için çözümü buldu
Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisi için çözümü buldu

Popüler Haberler

Arka Sokaklar oyuncusu: Servet Karaca kimdir?
Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir?
Hekimoğlu dizisi bitti mi? Hekimoğlu erken final mi yaptı? Hekimoğlu yeniden başlayacak mı?
Sülüs belgesi nedir? e-Devlet'ten sülüs belgesi nasıl alınıyor?
Gönül Dağı Dizisi Dilek Karakteri Diziden Ayrılıyor mu?
Sefirin Kızı dizisinde yeni Nare belli oldu
EDHO dizisindeki Ebru karakteri neden yok? Diziden ayrıldı mı?
Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah Öldü mü? Gürkan Uygun Diziden Ayrıldı mı?
Açıktan üniversiteye nasıl girilir? 2021 Açıktan üniversite okumak için gerekli şartlar neler?
Maraşlı dizi Hilal karakteri kimdir?
Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?
Honor MagicWatch 2 fiyatı ve özellikleri
MasterChef Türkiye son 16’ya kimler kaldı? MasterChef Türkiye 2020 son 16’ya kalan yarışmacılar
Müge Anlı Emel Savaş bulundu mu?
Uzman çavuşlara kadro verilecek mi? TBMM’de Uzman Çavuşlara kadro görüşmesi
Sefirin Kızı final mi oluyor? Nare neden yok?
Exxen’in yeni dizisi: Ölüm Zamanı
EDHO Doğan baba kimdir? Kimsesiz Yaşar'ın babası Doğan baba kimdir?
Börü 2039 kadrosunda kimler olacak? Yönetmen duyurdu
Sol Yanım dizisi başka kanala geçer mi, neden final yapıyor?
Blu Tv yeni dizisi: Doğu! Doğu dizisinin konusu ne?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.