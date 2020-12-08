Paris Saint-Germain (PSG) Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi SON MAÇI

Maçın heyecanı türkiyeyi de sardı. Medipol Başakşehir Avrupa kupalarında 36. Kez sahaya çıkacak. Turuncu lacivertlilerin 9 galibiyet, 8 beraberlik, 18 mağlubiyeti bulunan toplam 35 maç sonra karşılaşmaya hazırlanıyor.

Fransa temsilcisi PSG’ YE konuk olarak sahalara çıkacak olan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR çıktığı karşılaşmalarda 38 golün sahibi oldu.

Merakla beklenen maçın yayın kanalı açıklandı. BeIN Sport 1 ekranlarına taraflarıyla buluşacak olan maç canlı yayın yapacak. Yayın tarihi ise 8 ARALIK 2020. Maçın yayın saati 23,00 olacak.

Turuncu lacivertlilerin mağlubiyetlerinden sonra Fransa ile ilk maçının nasıl olacağı merak ediliyor. 3 puanla geride alan Başakşehir’in son maçları yaklaşırken gözde oyuncusu Junior Caiçara sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Başakşehir’ in bir de kırmızı kart sebebiyle eksiği var. Martin Skrtel’ ı sahalarda göremeyeceğiz.