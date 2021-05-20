İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Paris Saint Germain, Fransa Kupası şampiyonu oldu

Fransa Ligi’nde Lille ile şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint Germain, Fransa Kupası finalinde güçlü Monaco’yu 2-0’lık skorla yenerek şampiyon oldu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 12:58
Paris Saint Germain, Fransa Kupası şampiyonu oldu
Takip Et:

Fransa Ligi’nde Lille ile kıyasıya geçen bir şampiyonluk mücadelesi veren PSG, Fransa Kupası finalinde Stade de France’da lig üçüncüsü Monaco ile karşılaştı. Paris, maçın 19. dakikasında Arjantinli forveti Mauro Icardi’nin golüyle güçlü rakibi önünde 1-0 öne geçti. Maçın genelinde kontrolü elinde tutan PSG, karşılaşmanın 81. dakikasında süper yıldızı Kylian Mbappe ile 2-0’ı buldu ve rakibinin fişini çekti. Maçta başka gol olmadı ve Paris Saint Germain, Fransa Kupası’nı toplamda 14. kez kazandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dev karşılaşmayı tribünlerden takip etti.

Kupayı müzesine götüren PSG’de böylece gözler ligin son haftasında oynanacak Brest maçına çevrildi. Takımda gözler sahada, kulaklar ise Angers-Lille maçında olacak.


Son Güncelleme: 20.05.2021 12:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Paris Saint GermainMonacoFransa Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep FK İlk Transferi Erol Bulut Yaptı
Gaziantep FK İlk Transferi Erol Bulut Yaptı
Sarı Kırmızılı Kulüp Omar Elebdellaoui'den Haber Bekliyor
Sarı Kırmızılı Kulüp Omar Elebdellaoui'den Haber Bekliyor
Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası kelebek finalinde Sevilay Öztürk ikinci oldu
Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası kelebek finalinde Sevilay Öztürk ikinci oldu
Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya– BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya– BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Beşiktaş Antalyaspor A Spor - BJK Antalya Türkiye Kupası final maçı şifresiz
Canlı izle Beşiktaş Antalyaspor A Spor - BJK Antalya Türkiye Kupası final maçı şifresiz
Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı?
Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı?

Popüler Haberler

Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? babasının öldüğünü görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
TV yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Yemin dizisinin Feride'si Cansu Tuman'ın hayat hikayesi!
Defne ile Son Gece konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör kullanıcı yorumları
Bugün kimin maçı var? 20 Mayıs 2021 Perşembe maç programı
Arnavutluk’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
İşkur başvurusu ile 50 bin personel alımı yapılacak! 20 Mayıs 2021 Perşembe İşkur personel alım başvuru şartları
Süt yardım başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB Halk Süt yardımı süt yardımı için gereken şartlar
Rüyada ceviz ağacı görmek neye işaret eder
Teşkilat 12.bölüm fragmanı ve 23 Mayıs 2021 Pazar özeti TRT 1
Kuruluş Osman dizisi Bala Hatun kimdir? Gerçek adı ne? Özge Törer oynadığı diziler
Set Ekstra sunucusu? Tülay Demir Oktay kimdir, nereli yaşı kaç?
Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 29. Bölüm fragmanı izle
Rüyada et görmek görmek neye işaret eder? Rüyada et görmenin anlamları ve yorumları
Savaşçı yeni bölüm fragmanı 22 Mayıs 2021 Cumartesi - Savaşçı yeni bölümde neler olacak?
Kağıt Ev yeni bölüm fragmanı 24 Mayıs 2021 Pazartesi - Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak?
En kolay kredi kartı veren banka hangisi? 2021 Kolay kredi şartları
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.