Paris Saint Germain, Fransa Kupası şampiyonu oldu

Fransa Ligi’nde Lille ile kıyasıya geçen bir şampiyonluk mücadelesi veren PSG, Fransa Kupası finalinde Stade de France’da lig üçüncüsü Monaco ile karşılaştı. Paris, maçın 19. dakikasında Arjantinli forveti Mauro Icardi’nin golüyle güçlü rakibi önünde 1-0 öne geçti. Maçın genelinde kontrolü elinde tutan PSG, karşılaşmanın 81. dakikasında süper yıldızı Kylian Mbappe ile 2-0’ı buldu ve rakibinin fişini çekti. Maçta başka gol olmadı ve Paris Saint Germain, Fransa Kupası’nı toplamda 14. kez kazandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dev karşılaşmayı tribünlerden takip etti.

Kupayı müzesine götüren PSG’de böylece gözler ligin son haftasında oynanacak Brest maçına çevrildi. Takımda gözler sahada, kulaklar ise Angers-Lille maçında olacak.