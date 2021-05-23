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Paris Saint-Germain-Brest maçı başladı

Fransa Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint-Germain, Brest deplasmanına konuk oluyor. Paris Saint-Germain, Brest maçı başladı.

23 Mayıs 2021 Pazar 22:38
Paris Saint-Germain-Brest maçı başladı
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Geride kalan 37 hafta boyunca 79 puan toplayan ve son haftaya lider Lille takımının iki puan arkasında bulunan Paris Saint-Germain, bu akşam Lille takımının kaybetmesini bekleyecek. Fransa Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint-Germain, Brest deplasmanına konuk oluyor. Paris Saint-Germain, Brest maçı başladı.

Son 20 yıllık lig tarihine bakıldığında, şimdiye kadar sadece 2001-2002 sezonunda ilk iki sıradaki takımlar bir puan fark ile son haftaya girmiş bulunuyor. Aradan tam 20 yıl geçtikten sonra yine ilk iki sıradaki takımlar bir puan farkıyla son haftaya girmiş olduk. Bu kapsamda Lille ile Paris Saint-Germain takımlarının son hafta oynayacakları karşılaşmalar bugün saat 22:00’da başladı. Lille, son maçını kazanması halinde kesin olarak şampiyonluğunu ilan edecek. Ama eğer mücadeleyi kaybederse ve Paris Saint-Germain kazanırsa şampiyon Paris Saint-Germain olacak. Takımının yenilmesi ya da berabere kalması durumunda, Paris Saint-Germain kendi maçını kazanırsa şampiyon olacak. Bu kapsamda bu akşam oynanacak olan iki karşılaşma nefesleri kesiyor.


Son Güncelleme: 23.05.2021 22:38
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Anahtar Kelimeler:
PSGBrest
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