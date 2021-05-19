Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası kelebek finalinde Sevilay Öztürk ikinci oldu

Milli yüzücümüz Sevilay Öztürk Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası kadınlar 50 metre kelebek finalinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Portekiz’in Madeira Adası’nda düzenlenen şampiyonanın 3. gününde S5 kategorisi kadınlar 50 metre kelebek finalinde mücadele eden Sevilay Öztürk 45.89’luk derece ile ikinci olarak gümüş madalyayı kazanmıştır.

Bir diğer milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı ise 48.32’lik dereceyle yarışı 4. sırada tamamlamıştır.

Sevilay Öztürk, şampiyonanın 50 metre sırtüstü finalinde gümüş, kadınlar 50 metre serbest stil finalinde ise bronz madalya sahibi olmuştur.